Desde su estreno el miércoles 30 de abril, El Eternauta se ha convertido en unas de las elecciones del momento.

Está serie, está basada en la icónica historieta creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, rápidamente escaló entre los contenidos más vistos de la plataforma de streaming. Su éxito no solo ha resonado en Argentina, sino también en diversos países, donde ya existe una fuerte expectativa por la llegada de una segunda temporada.

Según el portal especializado FlixPatrol, la producción argentina ocupa actualmente el tercer puesto entre las series más vistas a nivel mundial, solo superada por la última temporada de You y la animación Asterix & Obelix: The Big Fight.

En la serie se narra una invasión extraterrestre que utiliza una nevada tóxica para exterminar a gran parte de la humanidad. En Buenos Aires, un grupo de sobrevivientes, liderado por Juan Salvo (interpretado por Ricardo Darín), organiza una resistencia para luchar por la libertad. La clave para mantenerse con vida es resistir y permanecer unidos, ya que nadie puede salvarse por sí solo.

El impacto de la producción fue tan fuerte que los espectadores no tardaron en compartir sus opiniones en Google, con comentarios muy alentadores.

Como si fuera poco, tras un final abierto, una noticia entusiasmó aún más a los seguidores: la confirmación de una segunda temporada. Ricardo Darín, protagonista de la serie, lo anunció durante una entrevista en el streaming de Olga con Migue Granados. “Obvio, hay segunda temporada”, aseguró. Cuando Granados le preguntó si continuaría en el proyecto, Darín respondió: “Sí, no te podés bajar en medio del río. Vamos a contar toda la historia, de principio a fin. Y la primera temporada no concluye”. Además, adelantó que las grabaciones de la nueva entrega aún no han comenzado.