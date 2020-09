Se agrava la situación en los focos de Villa Carlos Paz y Villa Giardino. Los bomberos siguen combatiendo dos grandes incendios en las sierras cordobesas.

Este martes por la noche, los bomberos voluntarios de Córdoba continuaban combatiendo cuatro grandes focos de incendio en las sierras de esa provincia, en una jornada en la que se reportaron daños en una vivienda, varias evacuaciones y cortes de ruta. En tanto, el gobernador Juan Schiaretti pidió preservar la vida de las personas y aseguró ayuda del Estado para los damnificados.

En tanto, el director de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha, afirmó a Télam que todos los focos “están muy complicados y es incesante la tarea de todo el personal”. El funcionario se refirió así a los cuatro grandes siniestros que se registran: uno en cercanías de la localidad de Villa Giardino; otro que se desarrolla desde el lunes por la noche entre Villa Carlos Paz y San Antonio de Arredondo; uno en la reserva Los Quebrachitos de Unquillo, que se reinició tras ser controlado en la mañana; y otro en Los Morteritos, próximo a Mina Clavero.

Así y todo, el propio Concha reveló en horas de la madrugada de este miércoles que los frentes de Unquillo y Ámbul lograron ser contenidos por los bomberos, mientras que quedan activos los de San Antonio de Arredondo y Villa Giardino.

En el caso de Villa Carlos Paz, alrededor de 25 personas fueron evacuadas de sus viviendas en el barrio Sol y Río debido a la presencia de humo muy denso, aunque de a poco van regresando a sus hogares.

Sin embargo, según los especialistas, el fuego que todavía no se pudo contener en la montaña, por el momento no tiene peligro de interfase, aunque podría intensificarse y llegar a zonas pobladas si no se contiene en las próximas horas.

“Los efectivos trabajaron en la zona del noviciado franciscano y del convento de las hermanas benedictinas. Hubo que proteger seis casas, pero no sufrieron daños. Se sigue trabajando en el sector”, afirmó Concha, en declaraciones a la radio Cadena 3.

El titular de Defensa Civil de Córdoba también aclaró que se logró contener el frente que se dirigía hacia Las Jarillas. En tanto, en La Cumbre ya hay al menos 10 evacuados por el incendio que comenzó en Villa Giardino, mientras que en Los Morteritos seis personas debieron ser alojadas en la comuna de Panaholma.

Asimismo, la Policía mantiene cortado el Camino de las Altas Cumbres entre el kilómetro 95 y el 105 de la ruta provincial E34, producto de la baja visibilidad que provoca el humo proveniente del incendio en San Antonio de Arredondo.

Por otra parte, se reportaron daños por quemaduras en una vivienda de la localidad de Villa Giardino, aunque sin consecuencias personales, mientras que los vecinos y dueños de viviendas colaboran con los bomberos para evitar que el fuego siga avanzando.

Precísamente, el caso de los incendios en Villa Giardino tomó repercusión mediática en las últimas horas al conocerse el caso del actor Damián De Santo, quien estuvo cerca de perder por el fuego unas cabañas que alquila junto a su familia.

En este escenario, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti lamentó la situación y afirmó en su cuenta de Twitter que “a raíz de que estamos enfrentando nuevamente distintos focos de incendio en nuestra provincia, hemos puesto a disposición todos los recursos materiales y humanos para combatirlos”.

“A quienes sufran pérdidas materiales los ayudaremos desde el Estado. En este momento lo fundamental, y nuestra prioridad máxima, es la protección de la vida de las personas”, agregó Schiaretti.