Daniel «Gato» Oldrá confirmó este martes que dejará el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, después de décadas, para dirigir a Instituto de Córdoba.

El Gato volverá a ser DT de un club, luego de que en 2024 anunció que dejaba el cargo en el conjunto mendocino. Así, llegará a La Docta con su cuerpo técnico conformado por: Guillermo Franco, Nelson Ibáñez y Nicolás Olmedo.

«Es la decisión más difícil de mi vida», dijo entre lágrimas el arquitecto de sueños en las inferiores de la gran cantera con la que actualmente cuenta Godoy Cruz. «El club hoy está bien y siento que no me necesita. El día que me necesite, seguramente volveré a estar».

«Para mí es un lindo desafío. Ahora tengo que dirigir con la cabeza, siempre dirigí mi club con la cabeza y el corazón», confesó el surgido en la casa bodeguera.

Al hincha Oldrá le dedicó un párrafo particular, siempre agradeciendo el constante apoyo recibido por representar con orgullo la esencia tombina. «Al hincha le pido que me entienda esta decisión. Me llevo en el corazón esta camiseta. Con Godoy Cruz tengo un sentimiento que no va a cambiar nadie. Agradezco a la gente el cariño que siempre ha tenido conmigo».