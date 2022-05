Por primera vez desde que asumió, el gobernador encabezó los tradicionales actos por el Día de la Patria con el Toque de Diana. En ese contexto, sostuvo que no está bien hablar de candidaturas en este momento.

El gobernador Rodolfo Suarez y miembros de su gabinete participaron del Toque de Diana en el marco del 25 de mayo, que se realizó en la residencia de los gobernadores en La Puntilla, Luján de Cuyo. Allí, el mandatario habló con la prensa y dijo: «La Patria no está viviendo un buen momento, la inflación le pega a todas las familias, al Estado y a las empresas. En el Estado estamos haciendo el mayor esfuerzo con gastos e inversiones para poder llegar con alimentos a los chicos».

En el acto la banda de la Policía de Mendoza interpretó el himno nacional argentino y los presentes disfutaron de las tortas fritas, pastelitos, café y chocolate, que ofrecían. Además, hubo bailes típicos en alusión al 25 de Mayo. Luego de la celebración, el gobernador le bajó el perfil a la carrera por sucederlo en la Gobernación y sostuvo que «la gente está dedicada a enfrentar la inflación».

Sobre el lanzamiento de Daniel Orozco a la Gobernación, el mandatario opinó: «Cada uno puede hacer lo que quiera, pero a la gente no le importa la carrera política de ningún político, les aseguro. Hay que tener empatía con la gente, que no le interesa nada eso», sostuvo en forma lapidaria.

La gente no llega a fin de mes y exige que hagamos lo que tenemos que hacer desde el cargo en que estamos», definió.

«Tenemos un gobierno que no encuentra un rumbo, que no tiene un plan en una situación que hace mucho no se veía en la Argentina», criticó a la Nación.

Además, en torno al tema salud y a la situación de los anestesiólogos, les agradeció por volver a trabajar «voluntariamente». «Si pudiéramos pagar más, pagaríamos más», dijo al respecto. También rescató a la oposición por el apoyo a la negociación provincial con el tema.

Al ser consultado sobre la situación de Portezuelo del Viento, sostuvo que «estamos dentro de los plazos y esperamos que el Presidente laude pronto».