Para el martes 30.

El Gobierno convocó al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo (CNS) para el martes 30 del corriente. En esa ocasión empresarios, sindicalistas de las centrales obreras y funcionarios de la secretaría de Trabajo debatirán la actualización del haber mínimo, en tiempos de licuación salarial y jubilaciones que activó la gestión Milei.

El encuentro tendrá lugar en la previa al Día Internacional de los Trabajadores, ocasión donde se movilizarán la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA.La última deliberación del CNS tuvo lugar en febrero, luego de varias postergaciones, y no alcanzó un acuerdo por lo que el Ejecutivo Nacional, con la venia del sector patronal, decidió establecer un aumento del 30% en el Salario Mínimo, con aplicación de la mejora en 2 tramos (febrero y marzo). Para lo que constituyen no sólo datos duros sino pérdida real del poder adquisitivo esa suba tuvo en el primer trimestre una merma del 15,8% en comparación con la inflación del período (51,6%). La corrosión de la “energía de los sueldos” se agravará en abril, ya que el ajuste salarial no será retroactivo, sino que se aplicará a partir de mayo.

Según las últimas modificaciones el SMV pasó de $156.000 a $180.000 en febrero para los trabajadores mensualizados, y en marzo llegó a $202.800. Para los jornalizados, el valor por hora aumentó de $780 a $900 en el segundo mes del año y a $1.014 en el tercero.

En esa deliberación las centrales obreras reclamaron un incremento del 85% y los empresarios se limitaron a rechazar la propuesta sin ofrecer alternativas, con lo cual en su potestad de normativa el gobierno validó la tesitura que compartió con los empleadores.