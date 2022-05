Los casos aumentaron un 92,6%.

Carla Vizzotti, la ministra de salud, descartó la posibilidad de instaurar una nueva cuarentena ante una posible “nueva ola” de coronavirus Covid-19 en el país. Así lo expresó frente a la suba de casos, que en el último informe semanal mostró una casi duplicación de contagios en el país con respecto a la semana anterior, cuando se pasó de 17.646 casos a 33.989.

Mientras en la primera semana de mayo se habían registrado 11.443 contagios en todo el país y en la última semana de abril habían sido 8.387 los casos reportados.

Ante el considerable aumento de casos de Covid-19 Vizzotti explicó, “este virus no se puede eliminar y mucho menos erradicar, porque la enfermedad no nos da inmunidad de por vida y la vacuna requiere refuerzos”.

Además, agregó “no hay ninguna posibilidad de que no haya Covid-19, sobre todo con estas nuevas variantes que tienen mayor transmisibilidad”.

Debido a la vacunación, no habría que volver al confinamiento como ocurrió en 2020 y parte del 2021. “La estrategia de la mayoría de países del mundo, entre ellos la Argentina, es vacunar para que no haya hospitalizaciones y muertes, además de sostener los cuidados, pero no volver a los confinamientos”, agregó Vizzotti.