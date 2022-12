La Justicia autorizó que se pague el Potencial Trabajo.

El juez federalAriel Lijo autorizó a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz liquidar el Potenciar Trabajo a los más de un millón trescientos mil titulares a pesar de las 253.184 incompatibilidades detectadas por la AFIP. De esta manera, el magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano.

La ex diputada, a través de un comunicado oficial, reconoció que dio de baja a otros 20.410 titulares que venían cobrando el beneficio de manera irregular. Esas personas ya fueron “depuradas del padrón y no se les abonará el mes de noviembre. Si, en cambio, los restantes 232.590 que aún no fueron verificados.

La denuncia contra la ministra fue realizada por el fiscal Guillermo Marijuán por no haber dado de baja a los titulares con incompatibilidades apenas recibió el informe de la AFIP, el pasado 25 de octubre.

Oficialmente anunciaron, “el ministerio de Desarrollo Social de la Nación recibió de la Justicia la autorización para avanzar con el procedimiento de liquidación del Potenciar Trabajo correspondiente al mes de noviembre, por lo que mañana comenzarán a ver depositado el monto en sus cuentas bancarias las y los titulares de este programa”, dice el comunicado de la cartera que conduce Tolosa Paz y agrega: “El pasado jueves se puso en marcha la liquidación del Potenciar Trabajo referida al mes de noviembre, el proceso no es automático y se trabajó intensamente para acelerar los tiempos administrativos, teniendo en cuenta que diversos agentes de la administración gubernamental intervienen en el proceso de liquidación efectiva del programa”.