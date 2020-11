Se trata del descongelamiento de precios de productos no considerados «de primera necesidad» en las góndolas y autorizó aumentos. Así, el ministerio de Desarrollo Productivo negoció con alimenticias y supermercados para eliminar muchos productos de esa nómina que no conforman, la canasta básica

Con esta impronta y en medio de una marcada inflación, el Gobierno decidió adelantar el descongelamiento de precios de alimentos, bebidas y artículos de higiene. Las negociaciones con supermercadistas y alimenticias para eliminar de la lista de Precios Máximos un importante número de artículos con una condición: no deben formar parte de la canasta básica, ya que esto impactaría fuerte en los sectores de menos recursos.

En este sentido, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dio algunos detalles sobre qué es lo que se puede esperar próximamente. Si bien explicó que hasta el 31 de enero se mantendrá el programa de Precios Máximos, se autorizará que una serie de productos sea “desafectado” del mismo. El compromiso de las empresas será no avanzar con aumentos abruptos sino graduales y negociados con el Gobierno.

Por su parte, las alimenticias aseguran que sufrieron un aumento de 26% en sus costos, lo que vuelve insostenible el programa “Precios Máximos”. Por eso, el Gobierno apura que una serie de productos sean deslistados en breve, pero con la condición que no involucre artículos de la canasta básica

Por lo pronto, el objetivo es que se mantengan productos de la canasta básica sin cambios de precios para no afectar a los sectores de menor poder adquisitivo

Lo que aún no está claro es qué sucederá con los productos básicos que continuarán congelados. No será fácil para el Gobierno mantener la lista de precios sin variación alguna hasta enero de 2021. No habría que descartar alguna nueva autorización para algunos incrementos puntuales.

