La calificaron como superadora.

Las partes volverán a reunirse el viernes 5 de julio. En el marco de la reapertura de paritarias, se realizó la segunda reunión entre el Gobierno provincial y los representantes gremiales de los profesionales de la salud (Ampros).

La directora de Política Salarial del Gobierno de Mendoza, Mariana Lima, expresó: “La propuesta acercada a los representantes de los profesionales de la salud es para el tercer trimestre del año con un aumento al básico para julio, agosto y septiembre de 5% para cada mes. En el ofrecimiento, también hay un incremento en el ítem de responsabilidad profesional de 5% en agosto y 5% en septiembre”.

Cabe recordar que el Gobierno provincial, en la última negociación, presentó dos propuestas y 16 sectores gremiales aceptaron el ofrecimiento salarial. Cuatro de ellos admitieron la alternativa 1: 10% abril 10% mayo y 10% junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024. Además, sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril; $50 mil en mayo; $30 mil en junio para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el salario mínimo, vital y móvil. Para los agentes que superan ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables eran de $35 mil en abril, $25 mil en mayo y $11 mil en junio.



La segunda alternativa ofrecida por el Gobierno fue aceptada por 12 sectores y contempla: 11% en abril, 11% en mayo y 11% en junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024.