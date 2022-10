Ya habían sido notificados.

El Gobierno de Mendoza, se reunirá desde hoy para revisar el incremento salarial que se acordó en las últimas reuniones paritarias. Como lo había anticipado el Gobernador Rodolfo Suarez, se activa la cláusula de compromiso tras conocerse el índice inflacionario que azota al país.

La inflación, que no logra controlar el Gobierno nacional, impacta no solo en el bolsillo de los mendocinos sino también en el funcionamiento del Estado provincial. Por ello, desde el Ejecutivo solicitan a los representantes gremiales sensatez a la hora de llegar a un acuerdo durante los próximos días, que resulte equilibrado para ambas partes y que no comprometa las cuentas públicas provinciales.

Hoy será el turno de, Educación, Administración Central, Profesionales de la Salud.

Así continuará el cronograma:

Viernes 21: Régimen 15, Parques y Paseos Públicos, Guardaparques, Régimen 35 y Ecoparque.

Lunes 24: Fiscalía, Contaduría, Tribunal de Cuentas, Tesorería General, Subsecretaría de Trabajo, Fondo para la Transformación y el Crecimiento.

Martes 25: Funcionarios Judiciales, Empleados Judiciales, DPV, Instituto de Juegos y Casinos y EPAS.