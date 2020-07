El clásico Santo Patrono Santiago, se podría correr en el mes agosto.

Debido a la pandemia del coronavirus, como ya es de publico conocimiento, prácticamente todos los deportes se vieron seriamente afectados y aunque algunos ya retomaron la actividad respetando un protocolo estricto, en la actualidad hay otros que todavía esperan por la autorización para volver a la nueva normalidad.

Uno de los deportes que no puede regresar es el turf y si bien ya se manejan protocolos por el momento el gobierno provincial no autoriza.

Ante la problemática, con Radio Dos, en el programa La Banda, habló José Luis Isgroy, quien es el actual Gerente del Hipódromo de Mendoza que comentó lo siguiente:

«La situación actual del turf es complicada, la pista en el hipódromo por el momento está sola habilitada para realizar vareo».

«Los caballos no pueden estar parado, por el momento el trabajo que hacemos es muy liviano por eso queremos que se nos autorice por parte del gobierno los protocolos así podemos volver a la actividad competitiva».

«Hay un grupo de propietarios y cuidadores que tienen una propuesta para que sea revisada y se pueda autorizar realizar carreras y las personas puedan volver a realizar las apuestas ya que este deporte se mueve económicamente de esa manera».

«Esta pandemia nos ha complicado mucho, entre jockeys, cuidadores y personas que viven de esto y trabajan en el hipódromo, antes eramos más de 30 y hoy solo trabajamos con menos de 19 personas», aseguró José Luis Sgroy.

Por último el propio Sgroy dijo «La situación es complicada y esperemos que podamos retomar con la actividad y si es así en agosto podríamos realizar el Gran Premio Santo Patrono Santiago y si no la idea es poder llevarlo adelante en lo que resta del año».