Se debe a la situación sanitaria por COVID.

Desde el Hospital regional Antonio J. Scaravelli, dieron a conocer una reorganización en los horarios de atención, debido al incremento de contagios.

Se recomienda tomar todas las medidas necesarias al asistir al nosocomio. Mediante la página oficial, informaron que «esta información tendrá validez hasta nuevos cambios. Podrá haber modificaciones en los horarios».

Así será la atención:

Guardia Emergencia COVID (Hospital Respiratorio)

Lunes a Domingos las 24 hs.

Hisopados:

Lunes a Domingos, de 8 hs. a 12 hs. Con turno previamente asignado el día de la atención.

De Lunes a Domingos, desde las 20 hs, la atención será exclusiva para URGENCIAS. No se realizarán hisopados.

Por otro lado, señalaron que «si ud presenta síntomas como: Temperatura de 37.5 o más, mucosidad nasal, dolor de garganta, tos (sin dificultad respiratoria), diarrea, dolor de cabeza, dolores musculares, puede realizar medidas generales como dieta, tomar paracetamol 1 gr, o ibuprofeno 600 mg cada 8 hs, AISLARSE EN SU DOMICILIO junto a su familia, con uso de barbijo de todos los miembros de la familia y medidas de higiene, y consultar en el hospital al 3er día desde el inicio de síntomas, contando como día 0 (cero) el primer día de inicio de síntomas. Al consultar, será evaluado por el equipo de salud, y se le asignará un turno para realizar el hisopado.

Además, «A LOS PACIENTES CON SINTOMAS QUE SON CONVIVIENTES DE UN PACIENTE POSITIVO no se les realiza hisopado. EXCEPTO QUE SEAN: Personal de SALUD, FUERZAS ARMADAS Y FUERZAS DE SEGURIDAD, MAYORES DE 65 AÑOS, Y Siempre que hayan cumplido los 3 días desde que comenzaron los síntomas.

Personas que fueron CONTACTO ESTRECHO de un paciente positivo, y NO TIENEN SINTOMAS, NO CONSULTAR. Deben realizar AISLAMIENTO DOMICILIARIO OBLIGATORIO por 14 días. No requieren ser hisopados».

Por otra parte, «personal de la DGE y alumnos, respetar el protocolo establecido para escuelas.

Con la necesidad de una mejor organización, y para una correcta distribución de las atenciones, cada persona debe CONSULTAR EN EL HOSPITAL QUE CORRESPONDE A SU DOMICILIO».