En la mañana de este miércoles mantienen una reunión con autoridades.

El desgarrador testimonio entre lágrimas de una pequeña de 6 años contando su caso de bullying en una escuela de Tupungato tomó trascendencia a nivel nacional.

Agustina, actualmente cursa primer grado en la escuela Lindor Castillo de La Arboleda. Allí, sus días se han convertido en una pesadilla, debido al acoso escolar que sufre a diario, “no quiero ir más a la escuela. Me dicen gorda. Me tratan de gorda chancha, estoy cansada. Me tienen harta”, dice la pequeña en un video que indigna y enciende las alarmas para tratar de manera urgente esta problemática.

Juan Carlos, el padre de la niña compartió su testimonio con Canal 8, lo que comenzó en su nivel inicial de escolaridad, hoy continúa y se ha agravado notablemente, «en el jardín ella no le daba tanta importancia se distraía, ya lo sabía la maestra y había hecho un par de reuniones. Siempre diciendo que trabajaban en el tema y volvía a pasar. Ella lloraba y no quería ir a la escuela».

«Muchas veces ha dicho que se quiere ir al cielo», dijo conmocionado el hombre. Su familia es su gran apoyo, su hermana de 18 años es quien mantiene mayor diálogo con ella para ayudarla, pero cuando relata lo vivido en la escuela «se quiebra en llanto, dice que se quiere matar».

El terrible caso, tomó gran repercusión a nivel provincial e incluso nacional. Portales de noticias difundieron el caso para tomar conciencia y estar atentos sobre la realidad que los niños.

Sobre el abordaje desde la institución educativa, «tuve una reunión con la directora y la maestra, me tomaron la declaración», contó Juan Carlos. Por otro lado, la madre de la niña, comentó a Canal 8 que la propia docente, tomó contacto con la familia, lamentó y se disculpó por no haber advertido la situación de acoso escolar.

«Soy fuerte, pero por dentro se me parte el alma», aseguró el papá de Agustina. «Está muy dañada».

En la mañana de este miércoles, informaron a este medio que mantienen una reunión con la supervisora de la sección 56, y el equipo DOAITE (Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares).