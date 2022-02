Así lo informó su hermano.

El pasado fin de semana un joven sufrió cinco heridas de arma blanca a la salida de un cumpleaños en el distrito de Vista Flores.

El agresor, un sujeto de 18 años, fue identificado y detenido. La víctima continúa pelando por su salud, actualmente se encuentra internado en el Hospital Scaravelli, y aunque su estado es delicado debido a la gravedad de sus heridas, su hermano informó en las últimas horas que «evoluciona favorablemente».

Días atrás, el familiar de la víctima compartió en las redes sociales una carta abierta para pedir justicia por lo ocurrido. «Gastón no merecía esto, no sólo quiero qué él que cometió el hecho vaya preso, sino también todos los que estaban con él ese día. Hoy en día la sociedad no opina, no dialoga, y me incluyo porque creemos que la vida nunca nos va a golpear, y es más fácil querer guardar silencio o tapar los hecho, ocultando la realidad».