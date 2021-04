Fue durante el jueves.

El Mendoexit se presentó este jueves a través de un programa especial que fue transmitido por YouTube. Y de entrada confirmó que irá a las próximas elecciones legislativas en un frente electoral con el Partido Demócrata, que ya había decidido a su vez salir de Cambia Mendoza.

Hugo Larecchia, el líder del partido, había dialogado previamente en «A Media Mañana», explicando que «esto surge de un grupo de amigos que veíamos que cada vez se iba deteriorando más la forma de vivir», aseguró. «Veíamos con mucho dolor, a nuestros hijos googleando la posibilidad de alguna beca o trabajo en el exterior y que se quieren ir por desazón».

En la presentación oficial como partido político expresó, «la Argentina va hacia un suicidio lento y los mendocinos no somos corresponsables de ese suicidio. Tenemos la cultura del trabajo, no hacemos estupideces. Pero nos vemos atados a decisiones que no son nuestras».

En ese sentido, a este medio declaró «va haber una boleta de mendocinos que están dispuesta a defender a Mendoza contra viento y marea», aseguró. En las próximas elecciones, una nueva boleta será opción sobre la mesa, «vamos anunciar nuestras propuestas concretas y dar la certeza a los mendocinos que habrá una nueva propuesta, con una idea nueva»: