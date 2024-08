Se expresó a través de las redes sociales.

La vicepresidenta Victoria Villarruel habló tras conocerse la entrevista que Fabiola Yañez, dio luego de la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández.

“La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían”, condenó Villarruel, a través de X.

“Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese gobierno de gente repugnante”, continuó.

Además sumó, “perdonen por no sentir lástima por los 21 viajes de placer en flota presidencial de la ex primera dama, mientras cientos de miles de Pymes Argentinas se fundían. Pido disculpas por no empatizar con los 36 mil dólares que el pueblo argentino deberá pagar de su bolsillo para su custodia en España mientras miles de mujeres en contextos de violencia peores no tienen ese privilegio”.

“Perdón por no aceptar más la hipocresía y mirar para el costado. Dejen de subestimar a nuestro pueblo”, cerró Villarruel.

Este sábado por la noche, el presidente Javier Milei también volvió a pronunciarse sobre la denuncia. En la misma plataforma, el mandatario apuntó contra el “centrismo bienpensante”, a cuyos integrantes calificó de “boluprogres”.

“PREGUNTA PARA LOS IMBÉCILES DEL CENTRISMO “BIENPENSANTE”, comenzó el tuit del jefe de Estado.

“Dado que para Uds. todo lo correcto es lo que está en el centro, pregunto: si matar está mal y respetar la vida está bien (aunque se toman una licencia poética para con el aborto) ¿las golpizas de AF a FY para Uds boluprogres es el paraíso? ¿Acaso a los que nos oponemos a estos hechos espantosos nos van a volver a tildar de fascistas? Haber tildado de fascistas a quienes hemos marcado la línea en un plano moral, los hace cómplices voluntarios o involuntarios (por déficit de IQ) de los atrocidades que padecen los argentinos de bien”, se preguntó.

“NOTA ACLARATORIA: la consigna no sólo está dirigida a los políticos, sino también a los periodistas cómplices de haber defendido ideas espantosas mientras perseguían y cancelaban al que pensaba distinto”, cerró Milei.