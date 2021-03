Se trata de Sergio Berni.

El ministro de Seguridad, agredió durante el dia de hoy a un alto funcionario del gobierno nacional con insultos y acusaciones y cuestionó con dureza a Sabina Frederic, la titular de la cartera de seguridad nacional.

Los momentos de tensión se vivieron en la mañana en la dependencia policial de la ciudad bonaerense de Luján donde la niña de 7 años, identificada como Maia B., se reencontró con su madre tras permanecer desaparecida durante casi cuatro días.

“Cobarde, ahora venís a acá. No me llamaste ayer en todo el día. Nos dejaron solos otra vez”, contó un testigo del hecho que enfrentó al funcionario bonaerense con el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba.

De acuerdo a lo trascendido por quienes presenciaron el momento fue “demasiado tenso” y “no hubo golpes de puño sólo porque Villalba decidió agachar la cabeza y salida del lugar”. “Berni le había dicho algo así como: te voy a cagar a trompadas”, contó la fuente.

Por otro lado, resaltaron que habría dicho, “¿Qué venís a hacer acá de trajecito, hijo de puta?”, contaron testigos que le dijo Berni a Villalba apenas lo visibilizó.

El ministro bonaerense habría ido también contra Frederic, que no estaba en el lugar: “Vos y tu ministra, que es una inútil, le hacen mal a la policía, no me llamaste en todo el día y ahora venís acá a sacarte la foto, hijo de putas, te voy a cagar a trompadas”.