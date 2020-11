Massi,Pelé, Cristiano Ronaldo, La Cancillería de Cuba, el club Boca Juniors, Napoli entre otros recordaron a Maradona en las redes sociales.

Tras conocer la triste noticia de la muerte del gran Diego Armando Maradona, grandes personalidades de todo el mundo, lo despidieron en las redes sociales.

“Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno”. “Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos, QEPD”, escribió Lionel Messi, en su cuenta de Instagram.

“Que triste noticia, perdí a un amigo y el mundo perdió a una leyenda”. “Aún queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerzas a los miembros de la familia”. “Un día, espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo”, publicó en la red social Twitter Pelé.

Otro que se tomó un tiempo fue Cristiano Ronaldo, que en la red del pajarito le dedicó a Maradona el siguiente mensaje “Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un genio eterno”. “Uno de los mejores de todos los tiempos, un mago sin igual”. “Se va demasiado pronto pero deja un legado sin límite y un vacío que nunca se llenará”. “Descansa en paz, usted nunca será olvidado”.

La amistad de Maradona con Fidel Castro, se forjó a lo largo de la historia y el destino quiso que ambos se fueran el mismo día (Fidel Castro murió el 25 de noviembre del año 2016) por tal motivo desde la Cancillería de Cuba, se lo recordó con un mensaje.

La historia quiso que partan el mismo día: “Para mí fue como un segundo padre, porque me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había clínicas que me la cerraban, no quería la muerte de Maradona y Fidel me las abrió de corazón”.

Los clubes también ya lo recuerdan con mensajes muy conmovedores: