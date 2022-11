Mientras es presionado por los tiempos legislativos, el kirchnerismo busca votos para sancionar el proyecto en comisiones.

La moratoria vigente que permite acceder a una jubilación aun cuando no hayan cumplido con los 30 años de aporte requeridos, vence el próximo 31 de diciembre, y no puede ser prorrogada. Si el nuevo proyecto no es aprobado, los que deberían jubilarse a partir de enero del 2023 ya no podrán acceder al beneficio de completar los meses o años de aportes que tienen pendiente con la ley actual.

La propuesta fue elaborada por Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde y ya obtuvo media sanción en el Senado. El Frente de Todos no alcanzó los consensos para garantizar el dictamen de mayoría. En Diputados se intentó avanzar con el proyecto recibido del Senado, pero solo se concretó una reunión de comisión antes de que entrara en una pausa.

La titular de Anses, Fernanda Raverta, la diputada Paula Penacca y la Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se reunieron para concretar este proyecto.

Moreau, quien es presidenta de la Cámara de Diputados, comentó que probablemente esta semana se retome la discusión en el plenario, aunque todavía no está convocada. “En Argentina solo una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 hombres tienen la cantidad de aportes para jubilarse. Por eso, una nueva ley es fundamental para poder seguir garantizando la cobertura previsional” enfatizó.