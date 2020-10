Argentina rebasó ayer miércoles las 30.000 víctimas mortales por Covid-19, después de que se registraran 345 decesos en las últimas 24 horas, según fuentes oficiales. El Ministerio de Salud informó que el país alcanzó las 30.071 muertes y detectó 13.924 nuevos contagios de coronavirus, con lo que el número total de casos llegó así a 1.130.533.

Pero ¿qué significa que en Argentina hayan muerto 30.000 personas por coronavirus y qué provincias son las más comprometidas detrás de ese número acumulado y por qué?

Según un informe de Clarín, hace varios días Argentina está ocupando el puesto número 13° (de los peores) del ranking mundial de WorldMeters, que mide muertes por Covid por millón de habitantes. Cada día se notifican en el país 14.000 nuevos infectados (que, para tener una cifra «real», habría que multiplicar por 6) y entre 350 y 500 decesos. Sigue vigente la esperanza de bajar de ahí.

Lo cierto es que hay dos formas mirar el “30.000” acumulado desde marzo. La primera es analizar desde dónde es “alimentado”: claramente, desde las provincias y jurisdicciones con mayor densidad poblacional.

Los lugares más comprometidos

En esta lista, la primera jurisdicción, la que tiene más muertes, no es la provincia de Buenos Aires (0,50), ni tampoco CABA (0,43), ni el propio AMBA (0,40). Es Tierra del Fuego. Con 1,98 fallecimientos por cada 100.000 personas, la provincia arrancó en octubre una dramática pendiente en alza de casos letales, que encima no parece estar cediendo.

Le sigue Neuquén, con 1,42, cifra “estabilizada” desde hace unos días, tras el alza que se inició a fines de septiembre. Luego está Tucumán, con 1,10 fallecimientos cada 100.000 personas, aparentemente descendiendo de lo que hacia el 20 de octubre parecía ser un momento especialmente complicado.

Las provincias con muertes cada 100.000 habitantes por arriba del promedio nacional continúan con Río Negro (0,96), La Rioja (0,87), Chubut (0,76), Córdoba (0,71), Santa Cruz (0,63) y Santa Fe (0,61).

Ahora bien, ¿cómo es que, tomando dos ciudades con el mismo número de habitantes, existen diferencias tan grandes en el número de muertos? Por un lado, la población en cuestión podría tener una edad promedio mayor. Pero, además, un sistema de salud más endeble.

El reporte matutino del Ministerio de Salud de la Nación de este miércoles señaló, justamente, esa última cuestión. Mientras el promedio nacional de ocupación de camas de terapia intensiva (por Covid y no Covid) supera el 63%, hay varias provincias con sus sistemas de salud especialmente “tensionados”, tomando un eufemismo que suele escucharse.

Neuquén, por ejemplo, posee una ocupación de camas del 93%; Río Negro, del 91%; Tucumán, del 84%, por mencionar algunas.

La situación de la pandemia nacional vino generando tanta preocupación en las últimas semanas, que este miércoles, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, buscó aportar alguna tranquilidad al explicar que “Salta y Jujuy iniciaron un descenso en el número de casos”, y que, igualmente, “en las provincias que habían tenido un aumento se está viendo una desaceleración”. Pero, matizó, la “estabilidad es alta, por lo que hay trabajar fuertemente para ver el descenso”.