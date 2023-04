El Papa Francisco presidió la misa del Domingo de Ramos, luego de ser dado de alta

El Papa Francisco presidió la misa del Domingo de Ramos en la plaza de San Pedro, un día después de salir del Hospital Agostino Gemelli donde fue internado a causa de una infección respiratoria. En su homilía, defendió a los “abandonados” del mundo actual ante unas 60 mil personas, que se concentraron en la Plaza San Pedro para asistir a la misa.

Llamó a cuidar de tantos “cristos abandonados”, los visibles e invisibles, aquellos “que son descartados con guante blanco: niños no nacidos, ancianos que han sido dejados solos, enfermos no visitados, discapacitados ignorados, jóvenes que sienten un gran vacío interior sin que nadie escuche realmente su grito de dolor” expresó el Sumo Pontífice.

“Jesús abandonado nos pide que tengamos ojos y corazón para los abandonados. Para nosotros nadie puede ser marginado”, dijo ante una plaza engalanada y abarrotada con 60.000 fieles, según estimó la Santa Sede.

Este domingo de Ramos, da inicio de la Semana Santa 2023. La celebración fue precedida por la procesión de las palmas portadas por obispos, sacerdotes, religiosos y laicos alrededor del obelisco de la Plaza de San Pedro para recordar el ingreso de Jesús a Jerusalén.

En su homilía, el Santo Padre reflexionó sobre la palabra de Cristo en la cruz: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”, que recuerda que “el sufrimiento de Jesús fue grande”, pues experimentó no solo dolor físico, sino también el espiritual, con la traición de Judas, las negaciones de Pedro, las condenas y burlas públicas, y el abandono de los discípulos.

Pero aún más, indicó el Papa, “en la hora más trágica, Jesús experimenta el abandono de Dios”. “El Señor llega a sufrir por amor a nosotros, lo que nos es difícil incluso de comprender. Ve el cielo cerrado, experimenta la amarga frontera del vivir, el naufragio de la existencia, el derrumbamiento de toda certeza. Grita el ‘por qué’ de los ‘por qué’”, señaló, ante los 60 mil fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

Resaltó que Cristo llegó a ese extremo por cada uno de los seres humanos. “Hermanos y hermanas, todo esto no es un espectáculo. Cada uno, oyendo el abandono de Jesús, cada uno de nosotros se diga: por mí. Este abandono es el precio que ha pagado por mí”, expresó.

Jesús “experimentó el abandono para no dejarnos rehenes de la desolación y estar a nuestro lado para siempre”, para que cuando alguno se sienta “perdido en un callejón sin salida”, pueda tener esperanza, expresó el Papa.

Cristo, añadió el Pontífice, está también en cada una de las personas que son descartadas, y recordó el caso del indigente que falleció en la Plaza de San Pedro. “Pienso en aquel hombre llamado ‘de la calle’, alemán, que murió bajo la columnata, solo, abandonado. Él es Jesús para cada uno de nosotros”, afirmó.

Por ello, el Papa Francisco llamó a cuidar de “tantos ‘cristos abandonados’”, los visibles e invisibles, aquellos “que son descartados con guante blanco: niños no nacidos, ancianos que han sido dejados solos, enfermos no visitados, discapacitados ignorados, jóvenes que sienten un gran vacío interior sin que nadie escuche realmente su grito de dolor”.

Al culminar su homilía, el Santo Padre invitó a pedir a Dios “la gracia de saber amar a Jesús abandonado y saber amar a Jesús en cada persona abandonada”. Dios no nos ha dejado solos; cuidemos de aquellos que han sido dejados solos”, exhortó.

Con información de ACI Prensa.