El Papa Francisco proyecta visitar a la Argentina en 2024

El Papa Francisco podría visitar la Argentina durante el 2024, según trascendió desde el Vaticano, en lo que sería la primera vez que visite el país en sus 10 años como líder de la Iglesia Católica.

La idea del sumo pontífice, es llegar al país en un año no electoral para que su visita no tenga ninguna especulación política. Los motivos de Francisco de llegar al país durante el próximo año, se deben principalmente a dos aspectos: que no sea un año electoral, y poder cumplir con la gira incompleta que realizó en 2017. Iba a visitar Argentina, Uruguay, Perú y Chile, pero sólo terminó llegando a los últimos dos.

Los pontífices nunca viajan a ningún país que está en medio de un proceso electoral. La decisión de adelantar que llegará al país, incluso antes de que se conozcan a ciencia cierta quienes serán los candidatos a presidente, tiene que ver con ese motivo, para que no se lo vincule con ninguna entidad política. Vendrá a Argentina, sea quien sea la figura que resulte elegida al frente del nuevo gobierno.

En una entrevista que brindó al diario La Nación, Jorge Bergoglio volvió a referirse a la posibilidad de una visita a su país natal. “La Argentina sigue esperando. Yo quiero ir, espero ir. Ojalá pueda”, expresó Francisco. Y destacó: “No pierdan la esperanza. Además, la salvación del país no va a venir de mi viaje. Con gusto voy a ir, pero pensá un poquito en las cosas que tenés que hacer para que el país vaya adelante”.

La última vez que un sumo pontífice piso tierras argentinas fue en 1987, cuando Juan Pablo II visitó la Capital Federal, Bahía Blanca, Tucumán, Corrientes, Viedma, Mendoza, Salta, Paraná y Rosario.

El Papa Francisco, recordó que el viaje estuvo planeado en el año 2017, pero finalmente se suspendió por las elecciones en Chile. “No hay una negativa a ir, estuvo planeado. Después lo que sucedió, es que las cosas se complicaron de otra manera, hubo dos años de pandemia que tiró adelante viajes que se tenían que hacer necesariamente” explicó.

En 2017, tenía previsto visitar Chile, la Argentina y Uruguay. Pero la entonces presidenta chilena, Michelle Bachelet, le pidió que postergara el viaje hasta después de las elecciones presidenciales de ese año en Chile. La fecha se fijó para diciembre de ese año, y solo podía ir a la Argentina en enero, un mes generalmente paralizado por el verano austral. El Sumo Pontífice decidió entonces postergar las giras por la Argentina y Uruguay, y visitar solo Chile y Perú. Por esa razón, señala que el reencuentro con su país natal está aplazado, aunque nunca fue cancelado definitivamente, como se especuló en varias oportunidades.