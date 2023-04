El Papa Francisco recibió el alta y presidirá la misa de Domingo de Ramos

“Todavía estoy vivo, no tuve miedo”, dijo el Papa Francisco al salir del hospital. El Sumo Pontífice, recibió el alta médica este sábado, luego de haber sido internado por una bronquitis.

El Papa Francisco dejó el hospital Gemelli de Roma en el que permanecía ingresado por una bronquitis y, a su salida, se bajó del coche para dejar claro ante las cámaras que se encuentra bien: “Todavía estoy vivo”, declaró en tono de broma, pero con la voz cansada por su convalecencia.

Este domingo, el Papa Francisco presidirá la misa de Domingo de Ramos en la plaza de San Pedro, que abre oficialmente las celebraciones de Semana Santa, aunque estará oficiada previsiblemente por el cardenal argentino Leonardo Sandri.

Luego, proseguirá con las misas del Triduo Pascual, que según lo previsto serán oficiadas desde el altar por purpurados, aunque con la presencia de Francisco, así como el Vía Crucis del Viernes Santo en el Coliseo de Roma y otras ceremonias.

La Santa Sede, prevé que Francisco también imponga la tradicional bendición “Urbi et Orbi” del Domingo de Resurrección desde la basílica de San Pedro, como cada año en esa fecha.

El pontífice, de 86 años y hospitalizado desde el miércoles, salió a las 10.20 horas locales (9:20 GMT) del Gemelli, sentado en el asiento del copiloto de un pequeño coche blanco de la marca Fiat, escoltado por la policía y por sus agentes de su seguridad.

El vehículo redujo su velocidad al pasar por delante de un grupo de fieles y periodistas, que esperaban a un lado de la carretera y Francisco, que los saludaba con la mano desde la ventanilla bajada, decidió descender para hacer sus primeras declaraciones públicas.

“Santo Padre, ¿cómo se encuentra?”, preguntó una reportera, a lo que el pontífice, ya sobre la calzada y ayudado de un bastón, respondió, con un tono de voz algo cansado: “Todavía vivo, ¿sabe?”, una declaración directa que acompañó con una de sus habituales anécdotas.

“Me viene a la mente una cosa que una vez me dijo un viejo, un hombre más anciano que yo, ante una situación como esta. ‘Yo padre a no conozco la muerte pero la he visto venir… ¡Es fea, eh!’”, rememoró el pontífice, entre risas.

Nada más bajar del coche Francisco dedicó un agradecimiento a las decenas de periodistas que en estos tres días de hospitalización han seguido la evolución de su salud: “Gracias por vuestro trabajo, un bello trabajo”, refirió ante las cámaras y micrófonos.

En este sentido, aseguró que en estos días ingresado ha leído las crónicas que escribían sobre él: “Bellos artículos, cosas precisas para evitar fantasías. Sois bravos, bravos”, señaló.

Luego, naturalmente, también tuvo palabras de elogios para la “heroicidad” de los médicos y del personal sanitario: “Yo admiro mucho a la gente que trabaja en los hospitales”, expresó el Papa.

Además, Francisco reconoció que no tuvo miedo cuando el pasado miércoles, después de presidir la audiencia general con los fieles, le sobrevino un malestar que dificultaba su respiración. “No, miedo no”, afirmó, frunciendo el ceño. “No sé, sentí como un malestar. Como cuando tienes mal el estómago y te sientes mal”, indicó.

“Al dejar el Policlínico, el Papa Francisco salió del auto y ha saludado a las personas presentes. Ha abrazado a una pareja de padres que ha perdido a la hija ayer en la noche, deteniéndose para rezar con ellos”, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Durante el conmovedor encuentro, el Pontífice abraza y consuela a la madre. También, pregunta a los padres por el nombre de la menor y procede a rezar con ellos, para luego darles la bendición, un gesto de cercanía que fue agradecido por ambos.

En un comunicado, también la Oficina de Prensa de la Santa Sede, informó que el Pontífice se detuvo frente a la imagen mariana para “confiarle en oración a los niños que encontró ayer en el Departamento de Oncología Pediátrica y Neurocirugía Infantil del Hospital, todos los enfermos y aquellos que sufren por la enfermedad y la pérdida de sus seres queridos”.