Dijo refiriéndose a Laudelina.

Ya se cumplieron más de 50 días desde que Loan Peña, de 5 años, desapareció en Corrientes tras un almuerzo en la casa de su abuela, desde entonces no se tiene rastros de él. Su hermano, Mariano, hizo un pedido desesperado a Laudelina, una de las principales acusadas por el caso.

La desgarradora declaración del hermano de Loan

La prensa le consultó a Mariano qué le diría a Laudelina estando cara a cara, y él no dudó en responder: “Que me diga la verdad. Me arrodillaría por mi hermano en frente de ella, le lloro y le suplico que me diga la verdad. Soy una persona muy respetuosa frente mis mayores, en lo que sea, pero esto se trata de mi hermano. Lleva muchos días sin aparecer”.

Y continuó: “Yo me sentaría a hablar con ella, y si tengo la posibilidad de hablar con todos, que me digan la verdad. Estamos sufriendo mucho. Ella me conoce como un sobrino que soy, como un buen sobrino que fui, ella lo sabe y no lo va a negar, como yo no lo negué jamás que ella fue como una segunda mamá para mí”.

También le preguntaron si lograría darse cuenta si le dice la verdad o miente, él respondió: “Yo me voy a dar cuenta si me miente porque si ella teme algo que decir tiene hijos menores, se le va Macarena a declarar. Tiene que hablar. Lo mismo Benítez (marido de Laudelina), que tiene acá a sus hijos pidiendo por su madre y su padre. Si ellos no fueron culpables tienen que decir la verdad, de qué pasó en ese momento. Que no tengan miedo, esto se tiene que terminar”. Y afirmó: “Quiero dialogar con ella, de preguntarle qué pasó ese día, que me cuente y que me diga la verdad… Lo único que quiero ese que me diga la verdad”.