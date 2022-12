Es de Tunuyán y está internado en La Plata.

Joaquín Lizarde fue diagnosticado con leucemia linfobiástica aguda tipo B, por esto debió enfrentar un trasplante de médula y actualmente lucha para recuperar su salud.

La familia es de Campo Los Andes, pero debieron mudarse a La Plata donde permanece internado hace algunos meses. Romina, madre del pequeño dialogó con «A Media Mañana» por Canal 8, «fue trasplantado el 13 de septiembre. Actualmente estamos en el Hospital de La Plata, gracias a Dios el trasplante salió bien, aunque tuvo sus complicaciones por no tener un donante directo, lo ha ido resolviendo de lo fuerte que es».

«Joaqui volvió a nacer», agradeció, aunque por ahora sigue en recuperación. «A un mes del alta, recayó con leucemia debió retomar el tratamiento y esa fue la primera vez que se habló del trasplante de leucemia», que ya se realizó, comentó sobre el primer diagnóstico que había recibido el pequeño.

La mujer contó, «nos vinimos con toda la familia, es un hogar municipal donde se alojan otras personas en situaciones parecidas. No es un lugar permanente, no es nada seguro. Cuesta estar lejos, estamos los cinco solitos. Estoy con el todo el día sola con él, no salgo a ningún lado. Cuando está el papá es lo mismo, nos intercambiamos».

Por esta situación necesitan ayuda económica para poder solventar los gastos, «aproximadamente podríamos estar unos seis meses más». Sus familiares organizaron una campaña para ayudar económicamente a la familia de Joaquín. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias de Mercado Pago: pozo.dial.acento.mp