Se ubica en el microcentro mendocino.

Este martes, el PJ dejó inaugurada una nueva sede, se trata de un lugar más nuevo, amplio y remodelado, el que se ubica en avenida España, entre las calles Espejo y Gutiérrez.

El acto se realizó durante la tarde de este martes y contó con la participación de la presidenta del partido en Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, y los vicepresidentes, Matías Stevanato y Martín Aveiro. Además, de los intendentes del peronismo y otras autoridades. Además fue transmitido por las redes sociales.

En la inauguración, Fernández Sagasti manifestó que se trata de “una casa de encuentro, de puertas de abiertas, a donde los compañeros y compañeras vengan a debatir y en donde nos formemos, en donde coincidamos, nunca con exclusiones y en donde podamos forjar ese peronismo que tuvo conciencia de construcción colectiva”.

A esto agregó que “la Nación necesita de los mendocinos y mendocinas, pero los mendocinos también necesitamos de la Nación. Sin los mendocinos no se puede pero con los mendocinos no alcanza. Así que vamos a hacer un proyecto con identidad mendocina, de la mano con la Nación pero sobre todo incluyendo a los mendocinas y mendocinos y con el corazón puesto como tenemos los peronistas: siempre en los más humildes, en los que sufren y hoy todavía no podemos sacar del pozo que los dejó el gobierno anterior”.

El intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, quien además es vicepresidente del partido, manifestó por su parte, “este es el hogar de lo que tiene que ser el lanzamiento de la recuperación del poder provincial para transformar la vida de todos los mendocinos, acá van a encontrar un sentimiento compartido que tiene que ver con que todos podamos vivir un poquito mejor”.

También alzó la voz el mandatario maipucino, Matías Stevanato, remarcó que «la creatividad y cercanía es lo que sirve a los peronistas para solucionar los problemas que afectan a diario a los argentinos».

El evento contó, además, con la presencia de la diputada nacional Marisa Uceda, de legisladores provinciales, concejales y con los jefes de bloque de la Legislatura Germán Gómez (diputados) y Lucas Ilardo (Senado).