Lo dejó claro Fernández al decir: que “no es verdad que si abrimos la cuarentena la economía se vuelve próspera”

El presidente Alberto Fernández cuestionó a quienes le piden que flexibilice el aislamiento social obligatorio en el país, al decir : “No puedo hacer una mesa con los economistas porque su voluntad no es necesariamente salvar vidas”.

Luego de haber extendido hasta el 7 de junio, Alberto Fernández justificó su decisión al sostener que “no es verdad que si abrimos la cuarentena la economía se vuelve próspera”.

Asimismo, el Jefe de Estado se refirió también a la sugerencia de incluir economistas dentro del comité de expertos que lo asesora a la hora de decidir cómo continuar con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “No puedo hacer una mesa con los economistas porque su voluntad no es necesariamente salvar vidas”, declaró.

“El problema de la economía no es la cuarentena, es la pandemia que afectó al mundo. Debemos desterrar la miserabilidad de la política que por dañar al otro usa cualquier argumento, no me pueden decir estas cosas, no es verdad que si abrimos la cuarentena la economía se vuelve próspera”, insistió el Presidente