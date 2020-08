Pablo Berra es argentino, reside en Sudáfrica y fue voluntario en la prueba de la vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford . El hombre estuvo hablando esta mañana con la conductora Lucía Lorenzo en el programa AMM de Canal 8 y contó los detalles y cómo fue la experiencia , entre otras cosas.

«Hubo una convocatoria en los medios y me ofrecí como voluntario. Inmediatamente de haberme ofrecido, me llamaron del laboratorio para empezar a hacer pruebas previas», comenzó detallando Berra, quien agregó: «Supongo que la decisión ha sido por la cantidad de casos de coronavirus que hay aquí en Sudáfrica. Estamos quinto en el mundo en cantidad de contagios. Esto nos ha afectado económicamente a todos y creo que todos deberíamos hacer algo. Poner un granito de arena para que salgamos pronto de esta situación».

El argentino de unos 45 años expresó que «ha sido demostrado que esta vacuna (la de Oxford) es efectiva y va saliendo todo muy bien. A mi me pusieron la vacuna el 20 de julio. No he tenido mayores complicaciones, más que un poco de fiebre y algunos dolores musculares un par de días luego de la aplicación y luego he tenido que ir a chequeos médicos. Estos controles son por varios meses. Ahora, en unos días me van a llamar para aplicarme la segunda dosis para completar el proceso».

Con respecto a las expectativas de la vacuna en sí, Pablo aseguró que los médicos le aseveraron que «está comprobado que la vacuna no presenta complicaciones. Que lo a los 14 días de la aplicación empiezan a aparecer estos linfocitos T (células especializadas del sistema inmune que juegan un papel central como mediadores de la respuesta inmune) y, durante el mes, empiezan a aparecer los anticuerpos. Por eso es que me hacen ir todas las semanas al laboratorio para sacarme sangre e ir estudiando el funcionamiento».

Pablo Berra también contó que en otra oportunidad había sido voluntario en Israel para otras pruebas y que en Sudáfrica se dedica a la educación Montessori, un método de aprendizaje para niños.