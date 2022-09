“Nosotros creemos que no es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito”, dejó saber Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en la Cámara Baja.

La Cámara de Diputados aprobó este sábado por amplia mayoría un texto que rechaza el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en el que pide el esclarecimiento de los hechos, que fue aceptado por la mayoría de los bloques parlamentarios.

Por su parte, el bloque PRO anunció que apoyaría el proyecto pactado, pero que se retiraría del recinto al inicio de los discursos políticos.

“En nombre del bloque del frente del PRO, junto al resto de las fuerzas políticas, hemos acordado un texto común de repudio a los graves sucesos ocurridos con el ataque e intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación. Es por ello que luego de votar la resolución, y habiéndose cumplido el motivo de la convocatoria, nos retiraremos del recinto”, comunicó el legislador Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en la Cámara Baja.

Y sumó: “Nosotros creemos que no es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito. Es el Poder Judicial el único que tiene el deber de investigar, juzgar y condenar. No queremos que este hecho gravísimo sea utilizado con el objetivo de generar más dicciones, asignar culpables y mucho menos convertirse en una tribuna para atacar a la oposición política, poder judicial y los medios de comunicación, como lamentablemente vinimos escuchando en las últimas horas. Esperamos que este discurso no se replique de ahora en adelante”.