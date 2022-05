La del 9 de junio es una compulsa electoral donde se juega la conducción del rectorado, decanatos y consejeros, lo que implica una erogación importante que cubre la casa de estudios.

El 9 de junio, más de 55 mil electores irán a las urnas para definir quién será la próxima rectora en la Universidad Nacional de Cuyo. Esa es la batalla principal, pero no la única puesto que la complejidad de los comicios en la principal casa de estudios de la provincia conlleva un operativo en el que competirán unas 90 listas y cuyo millonario presupuesto exigió de un refuerzo debido al pulso inflacionario de los primeros meses de 2022.

Los comicios tienen más de un interés, porque juega la política extrauniversitaria y es visto como el escenario previo a la pulseada para elegir gobernador en 2023. Pero por dentro de sus contornos, la UNCuyo tiene la particularidad de manejar un fondo de recursos y una masa electoral, dividida en claustros, que supera a varios departamentos de Mendoza.

De hecho, sólo basta considerar los números que entran en juego, además de las dos fórmulas rectorales que compiten por el poder de la conducción central: hay 44 sillas para ocupar en el principal órgano deliberativo, el Consejo Superior; 12 decanatos en pugna y 168 puestos de consejeros directivos. No será la única elección ese mismo día, sino que la UNCuyo también garantiza el comicio para elegir representantes de la Federación Universitaria de Cuyo.

En cuanto a los padrones, la cantidad de votantes ha oscilado en las últimas elecciones entre los 40 mil y 50 mil electores, una cifra que supera a varios departamentos, como Tupungato -25 mil-, San Carlos -26 mil-, Lavalle -29 mil-, Junín -32 mil-, General Alvear -36 mil-, Tunuyán -37 mil- Rivadavia -42 mil-.

Concretamente, para estos comicios están habilitados para sufragar unos 55.261 votantes.

El claustro con mayor cantidad de empadronados es Egresados, con 32.218 electores, seguido por Alumnos, con 17.706. Luego se agregan orden descendiente los Auxiliares -Jefe de Trabajos Prácticos y Ayudantes de primera categoría-, con 2.185; Docentes, 1.785 y No Docentes, con 1.424. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que no son el más numeroso, el claustro que suele definir la votación son los docentes, debido a la fórmula de ponderación que les otorga prácticamente el 50% del peso electoral.

De allí que, en la rosca universitaria que se está dando por estos días, los lobbys conciernen más a reforzar los apoyos en este sector universitario con promesas de cargos y, en el caso de los decanatos, uno de los mayores logros es lograr quedarse con el nombramiento de una secretaría. Entre éstas última, la más codiciada es Académica, puesto que es por donde pasan las designaciones, y la Secretariía General, que es multitareas, puesto que se ocupa de lo administrativo, lo económico, el mantenimiento y la infraestructura de cada unidad.

Ahora bien, esas promesas a cambio de votos a veces se cumplen y, en otras, no. Pero siempre hay revancha, ya que a estas elecciones les siguen otras en dos años más.

El costo

En diciembre, el Consejo Superior aprobó un presupuesto estimativo para el operativo electoral de $10 millones. Pero desde aquel momento la inflación se ha acentuado. De esta forma, la semana pasada ese órgano de decisión democrático convalidó un refuerzo presupuestario para la elección que podría llevar el costo a los $12 millones, según indicaron desde la Secretaría Económica del rectorado.Según explicó Fernanda Bernabé, «la inflación y otras variables provocan que haya proveedores que no presupuesten. Se puede llegar a los $12 millones y un remanente por las dudas, pero si no se utiliza se vuelve a reasignar»

.Para la elección de 2018, que ratificó a Daniel Pizzi para un segundo mandato, el costo del operativo electoral fue mucho menor: estaban previstos unos $2 millones aunque finalmente se erogaron casi $4 millones.

Para otros, que conocen los detalles íntimos de lo que implica afrontar un costo electoral, «es un milagro» que se pueda realizar un operativo debido a las condiciones económicas que hay en la universidad actualmente. Nada más, reflejaron, basta señalar que las elecciones se pospusieron por la pandemia y el presupuesto de la UNCuyo se recondujo, es decir, la pauta de gastos de 2022 es la misma de 2021, sólo que con una inflación superior al 50%.

Los gastos previstos se distribuyen en función de las 90 listas que se han presentado para toda la elección, lo que implica una impresión de boletas «importante», graficaron, ya que las autoridades universitarias tienen que garantizar hasta dos veces un padrón. Ese es el máximo de impresión por cada lista.

Pero a diferencia de una elección partidaria como las ocurridas en 2021, donde las fuerzas políticas tradicaionales que compiten reciben fondos para comprar las boletas, en los comicios universitarios esto no ocurre y todo corre por cuenta de la Junta Electoral. Si alguna fuerza quiere imprimir más boletas, está permitido pero ese gasto extra ya corre por cuenta de la agrupación. La impresión de boletas es el principal costo y todavía no se realiza la licitación, ya que recién las listas se oficializaron el 11 de mayo y sin ese dato no se podía presupuestar. Desde la Secretaría Económica señalaron que esa cifra la tendrán recién la semana que viene.

Para tener una dimensión aproximada, el costo de las boletas para las PASO 2021 fue superior a $15 millones para Cambia Mendoza y de $14 millones para el Frente de Todos, que cubrían toda la provincia.Ahora bien, para aquellos que conocen por dentro este tipo de operativos electorales hay pocos proveedores que pueden garantizar esa cantidad de impresión. En reserva, algunos apuntan que el trabajo puede ser adjudicado a una impresora afín al oficialismo, que también ha garantizado impresiones para el radicalismo.

A esto se le añaden sobres y urnas, que en este caso son dos: una para el rectorado y Consejo Superior y otra para los decanatos. Nada más en cuanto a urnas, están calculadas unas 350. Otro de los costos que se han presupuestado es un incentivo salarial para 40 empleados dedicadas enteramente a los comicios del 9 de junio y que trabajan jornada doble, ya que el proceso involucra a 12 facultades. Incluso, se ha calculado el costo de la alimentación, es decir, la vianda para los presidentes de mesa.

En cuanto a la logística, está previsto pero el trayecto más largo es a San Rafael, donde se encuentra la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, donde compiten tres listas por el decanato.Si hay más movilidades, ya directamente corre por cuenta de las agrupaciones y, por lo que se ha visto en experiencias anteriores, se nota el peso de la política extrauniversitaria, con el transporte para los que, como los egresados, tienen que ir y votar rápidamente y volver a su lugar de trabajo.