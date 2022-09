La diputada Jimena Latorre y el secretario de Estado de Servicios Públicos, Natalio Mema, cuestionaron si la provincia sería garante en caso de que las eléctricas no pagaran su deuda multimillonaria con Cammesa.

Un artículo de la propuesta de presupuesto 2023 que el Gobierno Nacional ha presentado en el Congreso está causando revuelo entre los legisladores de la oposición en Mendoza, ya que propone que las provincias sean «responsables solidariamente» si las empresas eléctricas no regulan sus deudas, según la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). El problema es que, de aprobarse, Mendoza obtendría descuentos por la cooparticipación si, por ejemplo, Edemsa no logra ponerse al día con su millonaria deuda.

“Es una locura, las distribuidoras son concesionarias privadas. La coparticipación no se puede condicionar. ¿Por qué el mendocino tiene que perder plata si el privado bicicleteó financieramente el dinero?”, expresó la diputada radical Jimena Latorre que durante la gestión de Alfredo Cornejo se desempeñó como titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).

También salió al cruce el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, al considerar que se trata de un artículo “inconstitucional” y adelantó que la gestión no firmará el convenio como garante.

“La provincia no participa en la relación entre las distribuidoras y Cammesa. No tenemos que estar en el medio. Nos exigen ser garantes, no vamos a firmar”, adelantó el funcionario.

Sin embargo, Mema explicó que se da una situación particular en Mendoza. La deuda que tienen las distribuidoras con Cammesa son “deudas de la provincia”, ya que fueron reconocidas por decreto durante la gestión de Francisco Pérez. Para el actual gobierno también son «innegables por la cantidad de años en que no hubo tarifa». En otros términos, según argumentaron las compañías, no pudieron pagar sus obligaciones al mayorista eléctrico porque hubo años que se dispuso un congelamiento de tarifas y los valores no se actualizaron.

“La provincia reconoció los ingresos no percibidos por las distribuidoras (a través del decreto 390) y ahora tenemos reclamos por encima de los $100 mil millones. Lo que está claro es que, lo que dejan de pagarle a Cammesa, se lo dejamos de deber nosotros, eso lo hemos aclarado en las audiencias públicas”, aseguró el secretario de Servicios Públicos.

A su vez, esta deuda con el mayor distribuidor del mercado eléctrico a nivel nacional es una fuerte carta que juegan las firmas locales para negociar el aumento de la tarifa con la Provincia. En Servicios Públicos aseguran que ya hay un proceso abierto para determinar cómo se saneará este debe con los privados.

En resumen, a Mendoza le conviene que las compañías acuerden con la administradora del mercado mayorista, ya que en ese caso se descuenta la deuda que tiene la administración local con las distribuidoras.

Desde el 2016, Edemsa comenzó a reconocer atrasos en los pagos de las facturas de Cammesa. Sin embargo, a pesar de las negociaciones y reclamos de la empresa por presuntos incumplimientos en la actualización tarifaria, la deuda siguió creciendo.

Según el balance de la firma que manejan los empresarios, Daniel Vila y José Luis Manzano, hasta el 30 de junio del corriente año tenía una deuda corriente que ascendía a $11.343 millones.

En ese informe de la distribuidora se hace mención a que, en caso de no conseguir un «cierre acorde», pondría a la sociedad en una “imposibilidad financiera” de cumplimiento de sus obligaciones.