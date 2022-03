A sus 34 años, el Pipa higuaín dio a conocer si retiro en el fútbol.

Gonzalo Higuaín, actual jugador del Inter Miami de la Major League Soccer, brindó una entrevista al programa Primer Impacto de la Cadena Univisión. En la misma, el Pipa no dejó tema sin tocar. Dejó clara la postura que tomará luego de su retiro y, como en cada reportaje, recordó a su madre. “El jugador de fútbol sirve o existe hasta que juega al fútbol, después no te llama más nadie. Eso lo tengo clarísimo hace años.

Es una botella descartable. Se vacía, te pisan y te tiran”, manifestó el delantero, que dijo presente en los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 con la Selección argentina.

Sobre el día después de su retiro, fue contundente: “Será lejos del fútbol, claramente. Muy lejos. Lo voy a disfrutar hasta que lo juegue, pero después ni cerca. Es una contaminación muy mala. No es dolor ni molestia, siento que no es el mundo en el que quiero estar”

Para finalizar, dejó una importante reflexión: “Fracasar no es perder una final, fracasar es no lograr ser lo que quisiste ser. O no levantarte. Yo lo llamo más frustración. Las finales se definen por lo que hiciste antes, ¿o el Mundial se juega la final nada más? Se juegan los grupos, los octavos, cuartos y semis. Nuestra generación estuvo 19 partidos invicta en las tres competiciones, ni siquiera en las finales perdimos en los 90. ‘Pero Argentina en las tres finales no metió gol’, dicen. Y ellos tampoco”.