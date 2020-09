Se trata del joven Leonel Bravo.

El joven sancarlino tiene 17 años y es el actual campeón juvenil de malambo, representó de la mejor manera al Valle de Uco y ahora continúa su carrera artística, esta vez con la música.

Leonel contó sobre sus inicios en diálogo con “A Media Mañana”, emitido por Canal 8. “Toda mi familia es música y creo que de ahí salí guitarrero y cantor”, aseguró el joven que inunda las redes sociales con su imponente voz, interpretando diferentes covers y disfrutando de la música junto a su familia.

“Eres arte”, su primer sencillo que ya se puede disfrutar en YouTube, “la escribí para las mujeres en general, demostrando que para los hombres son arte y pueden llegar a ser mucho para nosotros”, destacó.

En relación al trabajo que realiza como artista, “esta canción se me ocurrió cuando estaba aburrido a eso de las 5 de la mañana”, en un momento de inspiración. Aclamado ya en varios escenarios, ahora Leonel transita su carrera como músico, “la verdad que la gente se portó muy bien conmigo, me mandaron mensajes muy lindos. En el tema folclore se hace todo virtual, he estado participando de algunos certámenes y en la música trato de subir videos”, aseguró su vida en cuarentena.