Nuevamente, una noticia falsa sobre un caso de COVID-19 fue difundida por un diario digital del Valle de Uco. El artículo fue publicado hoy y afirmaba que en hospital Antonio Scaravelli de Tunuyán había un caso sospechoso de coronavirus. La noticia fue desmentida a través de un comunicado elaborado por el propio nosocomio regional y difundida a los medios de comunicación de la región.

Textualmente, el anuncio del Scaravelli dice:

A partir de una falsa información circulante, el Hospital Regional Antonio J Scaravelli informa que NO HAY CASOS SOSPECHOSOS DE CORONAVIRUS EN TUNUYÁN. «Hemos tenido casos que epidemiológicamente no son sospechosos, y que por Protocolo no entran en lo que son los casos que pueden llegar a tener el virus de COVID-19. No obstante, se toman medidas de autoaislamiento, por ello requerimos la colaboración de la población en general”, informó Luis López, subdirector del Hospital Scaravelli.

Paralelamente, el Hospital Regional remarca que han ocurrido casos similares y se han tomado medidas al respecto: principalmente el autoaislamiento de estas personas. Y esto sucede, independientemente de que no sean casos sospechosos: y corresponde estar en su casa, por 14 días, sin tener contacto con otras personas. Finalmente, desde el Hospital Regional se solicita esperar la información oficial para a difundir, ya que las falsas noticias o cadenas, sólo generan incertidumbre y pánico, dificultando la tarea del sistema de salud pública.