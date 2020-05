El dato fue dado a conocer por el sub director del nosocomio tunuyanino, Luis López. También anunció que varios pacientes considerados «casos sospechosos» dieron negativo en las últimas horas.

A lo largo de estos 66 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, en el hospital Antonio Scaravelli se han realizado 162 hisopados, cifra de la cual solo 3 casos han dado resultado positivo y las demás no detectables de COVID-19. Los recordados pacientes en este periodo de tiempo que contrajeron el virus y estuvieron en recuperación en el Scaravelli son un hombre de Tupungato de 58 años y dos de Tunuyán, de 33 y 59 años, todos ya dados de alta.

Por otra parte, se esperaba con expectativas en el día de ayer cuatro resultados de «pacientes sospechosos» que estaba en el nosocomio tunuyanino, los que finalmente arrojaron resultados negativos de coronavirus.

Vale decir, que en el esquema de salud provincial, el hospital Scaravelli es una de las entidades denominadas «centinela», en donde se toman muestras de pacientes del Valle de Uco, para luego ser enviadas para su estudio en laboratorio en Mendoza.

En su cuenta personal de Facebook, Luis López escribió: «A 66 días del inicio de la cuarentena el Hospital Antonio Scaravelli ha hisopado a 162 personas. De ese total solo tres casos dieron COVID-19 positivo y las tres personas ya se encuentran dadas de alta y en buen estado de salud. En el día de hoy hubo cuatro casos que fueron no detectable, es decir dieron negativo COVID-19».

La publicación se completa con la frase: «Es importante que sigamos cumpliendo con todas las medidas de higiene que nos indican los protocolos del Gobierno Provincial. Desde ahora dependerá de cada uno de nosotros el avance que tenga el virus. La responsabilidad comienza por casa. Necesitamos, hoy más que nunca, de la solidaridad de toda la comunidad».