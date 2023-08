El Senado no sesionará antes de las PASO

Confirmaron que esta semana no habrá sesión.

Esta semana, previa a las PASO, no habrá sesión en el Senado y la intención del kirchnerismo de aprobar 75 pliegos judiciales antes de las elecciones podría quedar en la nada.

Debido a que esos pliegos está el de la camarista Ana María Figueroa, que interviene en el futuro judicial de Cristina Kirchner. Figueroa cumple 75 años el miércoles y debe jubilarse.

Por no conseguir quórum la semana pasada, Unión por la Patria reconoció que no podrá avanzar antes de la PASO con la aprobación de los pliegos judiciales. No obstante, el oficialismo podría forzar una interpretación para mantenerla en su cargo luego de las elecciones.

Luego de que no se pudiera avanzar durante todo julio, no bien comenzando agosto el kirchnerismo intentó convencer a los tres senadores que necesitaba para llegar a los 37 del quórum.

Aunque , tenían pensado convocar a una sesión para el jueves pasado, pero no concretó el llamado. Weretilneck señaló que no viajará a la Ciudad de Buenos Aires hasta después de las PASO, además de que no estaba de acuerdo con la aprobación del pliego de Ana María Figueroa.