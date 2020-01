Además se realizaron tareas en el oasis Sur.

Durante la jornada de ayer martes, el sistema de mitigación de granizo trabajó en el Valle de Uco y oasis Sur de Mendoza.

En el Valle de Uco se trabajó con la red de generadores durante un periodo de tres horas, mientras que en el Sur los aviones trabajaron desde las 22 horas hasta la media noche.

El resultado, según señalaron los informes de la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), fue bueno ya que no precipitó granizo en las superficies cultivadas de los oasis mencionados.

Más precisamente, se registraron lluvias moderadas en cultivos de distritos de San Rafael (Malvinas y Soitue) y General Alvear (Ciudad Carmensa y sur de Bowen). También hubo lluvias en áreas de campo de ambos departamentos.

En el Valle de Uco, no se detectaron lluvias. En cuanto al noreste, el Sistema no realizó tareas de mitigación y las tormentas solo afectaron superficies sin cultivar de Santa Rosa.