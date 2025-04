Centros de salud y hospitales.

Paulo González Trigo, coordinador regional de salud en el Valle de Uco habló sobre la campaña antigripal en el Valle de Uco. «Venimos avanzando muy bien en los 40 centros de salud, en los tres vacunatorios de los hospitales del Valle de Uco», recordó.

Previamente, desde las autoridades del Ministerio de Salud habían recordado que existen diferentes virus y bacterias que se transmiten por vía respiratoria, y que tienen vacunas disponibles para mitigar las eventuales complicaciones que se puedan producir. Aquellas son:

-Vacuna contra el COVID: se recomienda un refuerzo cada seis meses en

mayores de 50 años e inmunosuprimidos de cualquier edad, así como una dosis en cada embarazo. No requiere de una orden médica y se puede colocar junto a la vacuna antigripal.

-Vacuna contra virus sincicial respiratorio: para embarazadas de entre 32 y 36 semanas de gestación, con el objetivo de transferirle ─vía

trasplacentaria─ al bebé anticuerpos (defensas) contra el virus sincicial

respiratorio, productor de infecciones respiratorias como bronquiolitis

especialmente en los primeros seis meses de vida. No requiere de una orden médica.

-Vacuna triple bacteriana acelular: para embarazadas a partir de las 20

semanas de gestación, en vista de proteger al recién nacido de la tos convulsa o coqueluche. No requiere de una orden médica.

-Vacuna contra neumococo: para mayores de 65 años y menores de 64

con determinadas enfermedades asociadas que conllevan certificación médica. La vacuna contra el neumococo, a diferencia de la antigripal, no se debe aplicar todos los años.

Por su parte, Paulo destacó que «la vacuna es segura, es gratuita, tiene todas las garantías necesarias».

«Es muy importante vacunar a la mayor cantidad de personas, no es que no se van a enfermar, pero probablemente no terminen internados en ningún hospital», recordó.

Además, «estamos con la vacunación en las escuelas para cumplir con sus calendarios», dijo sobre el trabajo de salud en los departamentos de la región.

Acerca de lo que viene, el fin de semana largo, anticipó, «las guardias se respetan de manera normal, el sábado tenemos consultorios externos que funcionarán y habrá un refuerzo en el Manzano Histórico porque entendemos que va a ir mucha gente».