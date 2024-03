La región sigue siendo uno de los lugares más elegidos por el turismo.

El Valle de Uco se ha convertido en una joya para el enoturismo, con gran variedad de bodegas y sus diversas y originales propuestas, en los tres departamentos. Te invitamos a conocer algunas experiencias que no podés perderte.

Tupungato

Astroturismo

Es una de las actividades atractivas que tiene el departamento para ofrecer a los visitantes. Con cielos límpidos y guiadas por profesionales, es sin dudas una actividad que no debe dejar de hacerse en la provincia.

Camping Municipal de Tupungato

Ubicado en el distrito El Peral, este camping ofrece la posibilidad de acampar y disfrutar de una experiencia natural en Tupungato. El horario de ingreso para acampar es de 9 a 19. Mientras que para pasar el día es de 8 a 20. Cuenta con quinchos, churrasqueras y mesas.

Senderismo

Una experiencia súper recomendable es hacer caminatas por los sinuosos senderos de Los Cerrillos. Es una actividad que permite interiorizarse con la flora y fauna del lugar, con diferentes paradas en puntos panorámicos para contemplar desde lo alto de los cerros.

Bicitour

Recorrido saliendo desde el Hotel Turismo Tupungato, que propone pasear por diversos puntos turísticos del departamento.

Enoturismo y Tour de Vinos

Recorrido por bodegas céntricas y alrededores, visita a viñedos conociendo la elaboración del vino. Finaliza con una degustación.

El Tour de Vinos consiste en un recorrido a pie por la Ciudad de Tupungato. Se visitan restaurantes haciendo degustaciones y maridajes de vinos. Los visitantes pueden conocer acerca de la oferta gastronómica, así como también de los vinos locales.

Sabores de Tupungato

Una interactiva experiencia gastronómica de “cocina en vivo”. Los participantes elaboran su propio menú regional de tres pasos, con materia prima de producción local, conectando el arte culinario con la historia, recuerdos y vivencias personales, guiados por un chef local.

Todas estas experiencias son con cupo y tienen diversos valores y fechas para realizarlas. Se recomienda comunicarse con la dirección de turismo de Tupungato para conocer todos los requisitos para participar. https://tupungato.gov.ar/seccion-turismo/

Tunuyán

Ubicado en el corazón del Valle de Uco, a unos 80 kilómetros al sur de la Ciudad de Mendoza por la Ruta Nacional 40. Cuenta con más de 30 bodegas habilitadas para ser visitadas por turistas.

Manzano Histórico

Este es el atractivo turístico histórico-cultural por excelencia y el más visitado en los últimos tiempos del departamento. Está ubicado al pie de la cordillera, a unos 42 km de la ciudad de Tunuyán, dentro de la Reserva Natural, Cultural y Paisajística Manzano Histórico y se puede acceder por las rutas provinciales 94 u 89.

Allí se encuentra el Parque Temático Sanmartiniano que, a través del Museo Municipal Retorno a la Patria, el Monumento Retorno a la Patria, un sendero biográfico sanmartiniano y el Manzano Histórico, nos cuenta el Regreso a la Patria de nuestro Héroe, el General San Martín, hecho ocurrido en 1823, cuando eligió tomar el Paso del Portillo Argentino, ubicado en el departamento.

Dentro de este parque encontramos también el Museo Arqueológico y de Ciencias Naturales, que nos cuenta nuestro pasado indígena y nuestra flora y fauna autóctonas.

Además, una propuesta sumamente atractiva es “Música entre montañas”: música en vivo, en el Manzano Histórico, con grupos y artistas del departamento, los domingos de 18 a 20.

Los horarios para las visitas están comprendidos desde las 10 hasta las 18 hs., de lunes a domingos.

Paseo de la Plaza y Parque de la Lombardía

En la ciudad cabecera se pueden encontrar varios paseos gratuitos, como la plaza departamental General San Martín, con sus esculturas y obras sanmartinianas. El retrato vivo de San Martín, realizado por el artista Ramiro Ghigliazza, y la galería sanmartiniana, a cielo abierto, del artista local Alfredo Luna.

Sobre Ruta Provincial 92 y la calle Francisco Delgado está el Parque deportivo y recreativo Las Vías-Nicolino Locche. Convoca a toda la familia a disfrutar de un espacio al aire libre, cómodo, cercano y ameno.

Junto al anfiteatro municipal se ubica el Parque de la Lombardía. Reinaugurado a fines de 2023, está ubicado a la vera del río Tunuyán. Además, de ser el pulmón verde de la ciudad gracias a su magnífica arboleda, está preparado para ser recorrido a través de una cómoda rambla con muelle y puentes, plaza de juegos para niños, restauración y baños.

Para conocer más sobre la reglamentación y las actividades que se pueden realizar, se puede visitar el siguiente enlace: https://www.tunuyan.gov.ar/site/parque-de-la-lombardia/

San Carlos

Este municipio es el primero al que se accede cuando los visitantes ingresan por el Sur provincial. La Dirección de Turismo se encuentra ubicada en Ruta Nacional 40 km3193, terminal de ómnibus de Eugenio Bustos. El teléfono de contacto es +54 9 2622 25 5018.

Laguna del Diamante

Una de las mejores bellezas paisajísticas que nos brinda el departamento de San Carlos es la Reserva Natural Protegida Laguna del Diamante. Se asienta sobre una antigua caldera volcánica, un enorme hundimiento con forma de “olla”, producido por el colapso del volcán Maipo, un volcán apagado de 5.323 metros de altura y que forma parte de los picos montañosos más elevados de la Cordillera del Límite.

Su contenido hídrico es aportado por los deshielos. Tiene una profundidad aproximada de 70 m, que, a su vez, da nacimiento al río Diamante. El volcán Maipo se refleja en las aguas de la laguna y forma la figura de un diamante, lo que da nombre a la reserva.

La temporada de visita a la reserva está sujeta a las condiciones climáticas características de esta zona de alta montaña. Sin embargo, el comienzo de la temporada coincide con los meses de verano, cuando el clima resulta más benévolo. Las visitas se pueden realizar generalmente desde mediados de diciembre hasta Semana Santa.

Desierto de las Huayquerías / Cañadón de la Salada

Muestra un paisaje de secano casi inexplorado, lo que lo hace un sitio ideal para los amantes de la aventura. Su nombre proviene del vocablo huayco, que significa cauce o arroyo seco. Sobre un relieve con empinadas paredes y ríos secos y serpenteantes, se accede al Cañadón de la Salada, una garganta de tierra arcillosas que ofrece un viaje increíble por extrañas y fascinantes figuras esculpidas por la naturaleza.

Formado por escalonados paredones de tierras arcillosas, el paseo se va sumergiendo en laberintos mágicos, desde la Villa de San Carlos hacia el este. De a poco, alejándose de los sembradíos, se descubren los médanos de arena, y el circuito se adentra en el secano, donde los baqueanos dirigen al grupo por caminos que se entrecruzan por zonas de canteras y huellas antiguas.

Con las últimas canteras quedan atrás las expresiones del mundo civilizado, se transita por campos de jarillas, chañares y alpatacos. A poco de andar se deja el vehículo y comienza una caminata de aproximadamente una hora para llegar al final del cañadón, con su impactante vertedero. El invierno es una estación propicia para este tipo de actividades al aire libre, ya que el desierto de Huayquerías genera un microclima particular de tardes templadas al sol.

El paseo concluye en un mirador con la contemplación del atardecer, la observación de la Cordillera de los Andes y las luces del Valle de Uco, que comienzan a titilar.

Museo Histórico Fuerte San Carlos

Museo de sitio, levantado sobre el solar donde estuvo el Fuerte San Carlos (1770-1920). Lugar Histórico Nacional por el Decreto 4592 de 1951, ya que el General José de San Martín celebró el parlamento con las tribus pehuenches en este sitio, como parte de las estrategias para la realización de la campaña libertadora. El museo consta de una sala dedicada al General San Martín, donde se exhibe una réplica del poncho original del general, una réplica del grabado del parlamento sanmartiniano y una maqueta a detalle del encuentro.

También cuenta con una maqueta réplica del Fuerte de San Carlos. Se exponene además armas de distintos calibres, dos antiguos cañones y diversos elementos prehispánicos. En el ala Noroeste del museo se pueden observar las ruinas visibles de uno de los torreones del fuerte.

En 1770, el Cabildo de la ciudad de Mendoza decidió construir un fuerte en este sitio para proteger a la población de Valle del Uco de los ataques de las tribus del Sur, cuya belicosidad iba en aumento debido a su enfrentamiento con los araucanos. Su nombre se debe al rey de España, Carlos III.

En 1816, San Martín realizó en este fuerte un parlamento con los caciques y capitanejos pehuenches solicitando su autorización para cruzar y atacar al enemigo por los pasos El Portillo y El Planchón. El cacique Ñacuñán autorizó el plan del prócer argentino.

Mansa llama

Es un Parador a orillas del Río Tunuyán que ofrece deportes de aventura y gastronomía. Las actividades que brinda: rafting, trekking y cabalgatas.

Además, cuenta con servicio gastronómico basado en sándwiches y platos a la parrilla, como también pastas y platos hechos con productos de temporada. Todo esto bajo un bello paisaje, que está enmarcado con la cordillera de los Andes, junto al Río Tunuyán.

Experiencia Bodeguitas

Bodega Artesanal y Agroecológica De la Tierrita. Se trata de un emprendimiento familiar, cuyo manejo del viñedo es agroecológico, pretendiendo todos los años elaborar en bodega un vino lo más natural posible, a baja escala.

Se ofrece la experiencia en el viñedo, visita a la bodega y tres opciones con la degustación de los vinos anuales. Es una “visita exclusiva”: ese día se dedican a atender solamente a la o las personas de un mismo grupo que vengan a la experiencia.

Las reservas deben realizarse con 24 horas de anticipación a +54 9 2622 606542 y +54 9 2622 441862.

Bodega Artesanal Del Yaucha

La bodega está ubicada en La Consulta, San Carlos, produce vino de forma artesanal con uvas del Valle de Uco. La propuesta busca acercar al mundo del vino elaborado a muy pequeña escala.

Los visitantes podrán caminar por el viñedo, acompañar en las tareas diarias y disfrutar una charla distendida, mientras degustan sus vinos.

La visita puede realizarse, con reserva previa, de lunes a sábados a las 11 y 18. Domingos, solo 10.30. Contacto: +54 9 2622 575184