Los competidores podrán volver a la actividad respetando un estricto protocolo.

En el marco de la flexibilización de las actividades deportivas que está llevando adelante el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, la Subsecretaría de Deportes confirmó que este jueves se realizará la reapertura del Velódromo Provincial, ubicado en el predio del Estadio Malvinas Argentinas.

Los ciclistas interesados en realizar entrenamientos en este lugar deberán sacar turno previo al teléfono 4439100, internos 119/141, o por correo electrónico a [email protected]. La Dirección de Deporte Federado y Alto Rendimiento atiende de 9 a 14.

En comunicación con el 8 Digital, estuvo el Campeón Mendocino Mauricio Páez, que dijo lo siguiente, «La idea está muy buena, pero por el momento estoy analizando la situación porque tener que trasladarme hasta el lugar tiene un costo importante y la situación por el momento no se si conviene».

«Ir a entrenar sin tener un objetivo por delante la verdad que no es algo que me motive y por eso prefiero no realizar un gasto importante de traslado con todo el equipo», concluyó Mauricio Páez.