Los acusado de matar a Fernando pidieron perdón.

La violenta muerte de Fernando Báez Sosa conmociona a un país entero. Luego de las «últimas palabras» de los acusados, confirmaron que el veredicto se conocerá el 6 de febrero a las 13 hs. Finalmente se sabrá el fallo para los 8 jóvenes imputados por homicidio.

Con un discurso poco creíble, los acusados de asesinar a Fernando a la salida de un boliche en Villa Gesell el 18 de enero de 2020, pidieron perdón a los padres de la víctima y a sus propias familias.

“Quiero pedir perdón, nunca quise que ocurriera esto y se muriera un chico de nuestra edad”, fue, palabras más palabras menos, la frase que repitieron Máximo Thomsen (23), Blas Cinalli (21), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), los hemanos Ciro (22) y Luciano Pertossi (21), su primo Lucas Pertossi (23) y Ayrton Viollaz (23).

Lo hicieron luego de que su abogado, Hugo Tomei, pidiera la absolución de los ocho. De todos, ellos sólo Luciano Pertossi y Máximo Thomsen lloraron al hablar. El resto mantuvo el mismo gesto que mostraron a lo largo del juicio, lo que solo despertó el repudio total de toda una sociedad.

La última audiencia del juicio había comenzado cerca del mediodía con las palabras de Graciela Sosa, la mamá de Fernando.

Lucas Pertossi fue el primero en hablar, “yo, ante todo quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado. Estoy muy arrepentido de lo que pasó. Estoy muy mal desde el día que pasó, hasta hoy. Muy triste por lo sucedido. A todas las personas que afecté le quiero pedir mil disculpas. Nunca tuve intención de matar a nadie, ni participar de ningún asesinato», declaró.

Como él, asesorados por sus abogados, uno tras otro insistieron en que no hubo un plan para matar a Fernando.

Graciela Sosa, la mamá de Fernando volvió a expresar su incontenible dolor, “me costó horrores ver la forma de cómo asesinaron a mi hijo y nunca podré olvidar el momento que él levantaba la mano implorando piedad”, dijo.

Tras las últimas palabras de los acusados, María Claudia Castro, presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, informó que el veredicto se conocerá la segunda semana de febrero.

Fuera del Tribunal Graciela Sosa volvió a hablar con la prensa. Allí dijo lo que muchos comparten, que de nada le sirvieron las disculpas de los acusados. “Ninguno de ellos me miró a la cara. No me conmueve que lloren”, dijo. Silvino Báez, el papá de Fernando agregó, “no les creo. Es muy fuerte que maten a tu hijo y después vengan a pedir perdón. No les veo sinceridad”.