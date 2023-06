“La verdad que la provincia necesita tomar otro rumbo”, dijo Martín Aveiro

El actual intendente de Tunuyán, emitió su voto en la Escuela Rosa Isabel Trebes de Torres, de Colonia Las Rosas.

Señaló las muy bajas temperaturas que marcaron el inicio de la jornada electoral, y confió en que la gente con el correr del día, pueda acercarse a emitir su voto.

“Es cierto que la macroeconomía no ayuda. Es cierto que el gobierno nacional no ha tomado buenas decisiones en muchas de las cosas que tienen que ver con la diaria; pero también es cierto que no debemos quedarnos con la excusa y debemos trabajar para salir adelante”, dijo.

“La gente tiene que entender que un gobierno provincial no puede estar peleado con la Nación, ni con los municipios. Nosotros llevamos ocho años trabajando solos, empujando el carro en Tunuyán. Por eso es que es importante ejercer el voto. Repensar cuales son las obligaciones provinciales, nacionales y municipales; y a partir de ahí, elegir lo que crea conveniente la gente”.