Elecciones: habrá clases con normalidad luego de los comicios

El próximo domingo 30 de abril, comienza el calendario electoral 2023. En esta primera jornada, los vecinos de los departamentos de Maipú, Lavalle, Santa Rosa, Tunuyán, La Paz, San Rafael y San Carlos, concurrirán a los edificios escolares para elegir a sus candidatos a intendentes y concejales. Los edificios afectados a los comicios quedarán en condiciones de higiene para retomar la actividad escolar.

Es por esto que el Gobernador de la Provincia, Rodolfo Suarez, firmó el Decreto Nº 792, según el cual se dispone que los ordenanzas-celadores de las escuelas afectadas sean quienes presten servicios en las tareas inherentes al aseo y puesta en orden de los edificios el día domingo al cierre de las actividades propias de los comicios.

El decreto especifica que cada ordenanza-celador convocado percibirá un «ítem Elecciones», cuyo valor por día y con carácter no bonificable y no remuneralivo, será de $10.000, de acuerdo a la firma de una planilla de asistencia efectiva en la escuela. Para no perder días de clases, la limpieza de las escuelas afectadas se realiza el mismo día, una vez finalizado el acto eleccionario. Las escuelas afectadas a los comicios en el Valle de Uco son:

San Carlos

1-031 9 De Julio

1-064 Río Negro

1-147 Adolfo Tula

1-350 Maestro Dagoberto Vega

1-387 Manuel Lemos

1-605 Matías Zapiola

1-703 Emilio Manso

1-740 Flor M. Marín De Maestri

4-045 Fuerte San Carlos

4-123 Integración

9-010 Rosario Vera Peñaloza

P-057 Santa Rosa De Lima

P-205 Inst. Enseñanza Sec. La Consulta

S-203 San Juan Bosco

Tunuyán

1-022 Vicente López Y Planes

1-061 Cnel. Pedro José Díaz

1-067 Rosa Isabel Trebes De Torres

1-115 República Argentina

1-119 Ejército De Los Andes

1-230 Francisco Javier Morales

1-369 Malvinas Argentinas

1-479 Antonio Torres

1-481 Manuel De Olazábal

1-502 María Isabel Zara De Guiard

1-632 Maestro Alberto Derani

4-035 Julia Silva De Cejas

4-075 Prudencio Vidal Amieva

4-107 Ejército Argentino

4-173 Prof. Amanda Fernández De Palermo

4-203 Colonia Las Rosas

9-004 Gral. Toribio De Luzuriaga

P-036 Del Niño Jesús

P-246 Escuela Adventista

Ps-207 Inst. Comercial Pio X