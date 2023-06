Elecciones PASO en Chaco: Juntos por el cambio derrotó a Capitanich

Con la suma de los votos de los radicales Leandro Zdero y Juan Carlos Polini, los precandidatos a Gobernador de Chaco por Juntos x el Cambio y principales opositores, derrotaron al Frente Chaqueño oficialista de Jorge Capitanich, el actual mandatario provincial. Este domingo, las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en el Chaco, se realizaron en medio de la conmoción por la desaparición de la joven Cecilia Strzyzowski, caso que mantiene conmocionado a todo el país.

Con el 96,1% de las mesas escrutadas, Juntos por el Cambio obtenía el 42,66% de los votos, Leandro Zdero ganó la interna, en tanto el Frente Chaqueño lograba apenas el 36,83% de los sufragios. Casi el 50% de los ciudadanos no fue a sufragar, y el voto en blanco fue la tercera opción más elegida detrás de Capitanich, Zdero y Polini.

Luego de la victoria de Juntos por el Cambio sobre el Frente Chaqueño de Jorge Capitanich, en caso de establecerse una alianza entre Zdero y Polini, el resultado podría poner en jaque la continuidad del gobernador en las elecciones generales del próximo 17 de septiembre.

Jorge Capitanich evitó mencionar el triunfo del partido opositor, y optó por destacar que a nivel individual fue el precandidato más votado. La interna entre los opositores fue pareja, pero juntos, como fuerza, superaron la cantidad de votos que cosechó el actual gobernador de Chaco, quien se impuso contundente contra su contrincante en las PASO del Frente Chaqueño, Ismael Espinoza.

“Como viene ocurriendo históricamente en mi caso, desde 1999 he ganado todas las internas y primarias. Esta no ha sido la excepción”, expresó el mandatario provincial desde su búnker, en un intento por disimular la derrota.

“Hemos sido la lista individual más votada respecto a los otros candidatos, superándolos por el doble. El resultado final, si se acumulan otras listas de JxC, no sé cómo va a ser porque todavía no hicimos la proyección y no hemos podido cargar todos los datos provisorios. Se dirimirá en las próximas horas. La única cuestión en controversia es la candidatura de JxC, no está claro quién gana” agregó.

Por otra parte, en el búnker ganador, Zdero le atribuyó la victoria a la fuerza del frente. “Acá no hay un solo ganador. Acá nosotros no somos los que ganamos, acá tenemos que construir con todos, respetuosamente con todo con los que circunstancialmente competimos”.

La elección se dio en medio de la conmoción por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, nuera de Emerenciano Sena un dirigente cercano al gobernador.

Desde su cuenta de Instagram, la madre de Cecilia, Gloria Romero, publicó una serie de videos en los que le solicitó a la comunidad chaqueña expresarse con sus votos. “Los espero en las urnas. Hoy la marcha por Cecilia tiene que ser en las urnas. Yo quiero el apoyo de ustedes ahí”, fue el pedido de la madre de Cecilia. Además, confirmó que este lunes 20 de junios, a las 16.30, habrá una cuarta marcha para pedir “Justicia” por su hija.

“Mucha gente me decía que no servía votar en las PASO, pero sí sirve. Hoy la forma de marchar es votar», aseguró a la salida de la escuela donde sufragó.

“Hoy es el voto bronca, porque sirve para que se den cuenta del enojo que tiene la gente. Vengan y voten, la marcha más importante es hoy en la urna» afirmó Romero.