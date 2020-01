Es una de las bailarinas de música árabe más destacadas de Tunuyán y la provincia de Mendoza.

Eliana Gandía tiene su familia en Tunuyán y es una destacada figura del baile árabe en la provincia de Mendoza.

El año pasado gracias a sus excelentes trabajos fue contratado por la Art Studio de Hurghada, en Egipto donde estuvo viviendo cerca de 6 meses. Luego se mudó a los Emiratos Árabes, más precisamente a Abu Dabi, un lugar de lo más ricos y excéntricos del mundo.

Rodeada de lujos, Eliana sigue haciendo lo que más ama en la vida que es bailar la danza árabe, trabaja de lunes a lunes y en sus momentos libres se da los lujos de conocer lugares emblemáticos o simplemente pasar su cumpleaños a orillas del Río Nilo y hasta de formar parte de un vídeo clip, para un famoso cantante.

En exclusiva la bailarina Eliana Gandia, habló con el 8 Digital y comentó de todo lo vivido en este año que seguramente quedará grabado para siempre en la retina de sus ojos.

“Yo recuerdo que llegue a Egipto sin saber hablar inglés, al principio costó y mucho por momentos extrañaba y solo pensaba en volver”.

“Por suerte yo viaje con una amiga quien si se podía comunicar y gracias a ella, pude comenzar a sentirme más cómoda y con el paso de los días me termine adaptando y sobre todo a vivir en un país totalmente diferente a como es Argentina”, recordó la propia Eliana.

“Hoy después de varios meses te digo que este sin dudas es por el momento mi mejor año en vida, es un sueño poder venir a un país como Egipto y hacer lo que me apasiona que es bailar música árabe”.

¿Cómo es vivir en Egipto?

“No todo Egipto es igual, yo cuando estuve viviendo estaba ubicada en Hurghada, un lugar de lo más turístico que tiene el país, casi como si fuera El Cairo”.

“Fue muy impactante estar acá, la mayoría de las calles son de tierra, hay muchos edificios en construcción y como acá no se usan prácticamente máquinas y todo se hace a mano, las construcciones tardan años y hasta décadas en terminar”.

“Si bien me costó y mucho poder adaptarme, las personas de acá son muy hospitalarias y si bien no nos podíamos comunicar porque no hablábamos el mismo idioma te daban todo para que estés cómoda y bien en su país”.

“Lo único feo de que me tocó aguantar en Egipto, es que son muy sucios, la basura está tirada por todos lados y además es como que hay una cantidad prácticamente imposible de gatos en las calles y eso fue muy chocante”.

¿Y en Abu Dabi?

“Emiratos Árabes es un país de primer mundo con mucho lujo y todos los días te sorprende con algo nuevo y verdaderamente sorprendente, estar en Dubái, es increíble desde los autos hasta las luces más pequeñas son verdaderamente lujosas”.

“Estando acá cumplí o sueño me tocó bailar para la fiesta de año nuevo en el hotel Burj Al Arab (Considerando uno de los hoteles más lujosos del mundo y es catalogado con 7 estrellas), algo que es verdaderamente deslumbrante y de puro lujo”.

“En ese lugar todas las personas entran por alfombra roja y en su gran mayoría son todos jeques árabes que eligen ese lugar para disfrutar con sus familias”.

“Estar en Dubái, es como vivir en otro mundo, por momentos es inexplicable decir y comentar todo lo que se vive acá porque es puro lujo “, contó con emoción Eliana.

“Yo acá trabajo todos los días en horas de la tarde donde estoy en campamentos de turistas en pleno desierto brindando shows y los jueves y viernes en hoteles y restaurantes, cuando estaba en Egipto solo trabajaba en hoteles de mucho lujo”.

“Otro punto importante para tener en cuenta es la comida, el paladar del árabe es muy picante, acá todo es picante, y si vas a un restaurante y pedís comida viene prendida fuego de lo fuerte que comen acá”

“La mayoría de las comidas son a base de legumbres y semillas, acá se usa en prácticamente todo la berenjena y el pimiento, cosa que llama la atención porque es en gran cantidad verdaderamente”.

“Acá el pollo y la carne su usa mucho también y sobre todo para hacer platos a la llama y en sándwich”.

Finalmente la bailarina dijo otra cosa sorprendente es ver a los árabes comer el ají picante así como nosotros comer una manzana, según ellos eso lo hacen porque les da fuerza para su cuerpo”.