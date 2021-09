La Vinotinto anunció este miércoles que finalmente no podrá contar con su máximo goleador histórico: Salomón Rondón.

La Selección Argentina se enfrentará a Venezuela este jueves desde las 21.00 en Caracas en un duelo correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Si bien el combinado que dirige Leonardo González no explicó los motivos, el delantero acaba de firmar con el Everton de la Premier League, liga que permitió que los equipos no cedan futbolistas y el conjunto de Liverpool no permitió que Richarlison juegue con Brasil, por lo que Rondón correría el mismo camino. “Siento no poder defender los colores de la Selección de Venezuela en esta convocatoria. Ya saben cuánto me duele no estar con ustedes, pero confío en mis compañeros y tengo la esperanza de jugar pronto con ellos”, expresó Rondón a través de las redes sociales de su selección.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso o Nicolás González; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de Venezuela vs. la Selección Argentina

Wuilker Faríñez; Roberto Rosales, Nahuel Ferraresi, José Manuel Velásquez, Daniel Carrillo; Junior Moreno, Tomás Rincón; José Martínez, Rómulo Otero, Jefferson Savarino; y Josef Martínez. DT: Leonardo González.

Con información de TyC Sports