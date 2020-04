Por la cuarentena los alumnos no asisten y los padres no pagan la cuota mensual.

Unos de los jardines que funciona en el departamento de Tunuyán, al momento de comenzar este ciclo lectivo contaba con una matrícula de 90 alumnos.

La directora del establecimiento Daniela Barrera, comentó al 8 Digital la difícil situación: «Nuestro jardín cuenta con el ingreso mensual de la cuota, porque con eso pagamos alquiler y sueldo de todos los trabajadores del lugar».

Además la docente agregó:»Lamentablemente con la situación actual, muchos padres ya no tienen a sus hijos en nuestro establecimiento, otros no pagaron más y un número menor nos comentaron que no pueden pagar».

«Por suerte tenemos familia que nos sigue apoyando, estamos en contacto permanente con nuestros niños, pero realmente se nos hace muy complicado poder seguir trabajando sin los ingresos».

Otro problema y grave que padece la institución es el alquiler, al respecto Barrera dijo,»la dueña del lugar donde funciona el jardín, nos ha comunicado que entiende la situación y nos da un respiro, pero sabemos que esas deudas en algún momento lo vamos a tener que pagar y como viene al mano será muy complicado».

«Nosotros estamos trabajando con otros jardines de la provincia que tienen una problemática similar a la nuestra y lo que buscamos es poder obtener una ayuda económica por parte del estado».

«Por otro lado queremos ver si se podrá abrir las puertas nuevamente de los jardines ya que en nuestro caso tenemos pequeños que pasan el tiempo acá porque sus padres trabajan y no tienen con quien dejarlos», finalizó la maestra jardinera.