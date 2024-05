Más de diez establecimientos fueron beneficiados.

Un financiamiento obtenido por el programa “Buena Cosecha” permitió adquirir un lote de seis peloteros, calesitas y autitos andadores para continuar equipando los jardines maternales que cumplen una función social tan importante en el departamento.

A esto, el municipio también sumó a la entrega, material de librería (cartulinas, resmas de papel, cajas de colores, afiches, crayones, tijeras, rollos de telas, goma eva, etc), los cuales no estaban incluidos en dicho programa.

Los jardines de infantes son esenciales para el desarrollo integral de los niños por varias razones: desarrollo social y emocional, preparación académica, estimulación cognitiva, desarrollo físico, adaptación a rutinas y detección temprana de necesidades especiales.

Al respecto, el intendente Emir Andraos, “es la mejor manera de celebrar este día tan importante y con la apuesta constante y permanente a los jardines que dentro del contexto familiar donde los padres deben salir a trabajar, estas instituciones cumplen un rol fundamental ya que no solo cuidan a los pequeños, sino que también se desarrolla su educación, su emocionalidad, se trata de que su contención sea de la mayor calidad posible y se le dé la oportunidad a los niños para que tengan una educación armónica”.

El mandatario también destacó “el grupo increíble de maestras que poseen estos jardines maternales y que no hay mejor manera de honrarlas que con estos actos de política pública que no hacen otra cosa que potenciar su calidad como docentes”.

Cabe destacar, los jardines que estuvieron presentes:

Jardín Maternal N° 247 – Sembrando Sueños

Jardín Maternal N° 807 – Dulce Esperanza

Jardín Maternal N° 212 – Manitos Sucias

Jardín Maternal N° 161 – Puente Azul

Jardín Maternal N° 086 – Acuarela

Jardín Maternal N° 177 – Pintorcito

Jardín Maternal N° 844 – Cerecitas

Jardín Maternal N° 178 – Aymarai

Jardín Maternal N° 808 – Colonia Las Rosas

Jardín Maternal N° 803 – Elsa Gomez de Bascuñán

Jardín Maternal N° 340 – Ojitos Traviesos

Jardín Maternal N° 341 – Campanita