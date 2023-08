En busca de su sueño, Josefina Mesa partirá al Mundial de Taekwondo

Llegó el día para la tunuyanina.

Finalmente, sin abandonar su sueño en ningún momento, la tunuyanina Josefina Mesa está cada vez más cerca de cumplir su objetivo.

Tras un largo recorrido, para conseguir el dinero, podrá viajar a Kazajistán, representará al país en el mundial de Taekwondo. Partirá este sábado en horas de la madrugada.

En diálogo con Canal 8, comentó, “estamos a un pasito, nos queda muy poquito. Estoy muy ansiosa”, reconoció.

Haciendo referencia a la disciplina comentó, “en el deporte, como competencia más grande tenemos el mundial, donde voy a participar ahora, y después está la WTF, que es la parte olímpica. He podido llegar acá, gracias a todo el esfuerzo”.

Sobre el apoyo que recibió, “gracias a la familia y a toda la gente que ha ayudado”. Por otra parte aseguró, “estoy disfrutando todo el proceso, estoy mirando solo para adelante sin distraerme en nada. Voy buscando experiencia”.

A la espera de la competencia internacional, “hace mucho me vengo preparando, era mi sueño y ahora lo voy a poder cumplir, llegar hasta acá y voy a darlo todo. El resultado no será lo más importante, sabiendo que me voy a enfrentar con los mejores del mundo, voy a dar todo lo que tengo”.

Con gran orgullo para Tunuyán, Josefina recordó, “de Mendoza soy la púnica, del país viajaran cerca de 30 competidores. Toda la delegación viaja junta”.

En un mensaje a la comunidad dijo, “no lo dejen de intentar, por más que el camino sea difícil, siempre algo se va a lograr”.