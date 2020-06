Así lo aseguró la directora del nosocomio sancarlino, Silvina Córdoba, quien apuntó que este hecho se debe a las medidas del aislamiento.

«En el hospital estamos trabajando bajo estrictos protocolos de prevención y aislamiento. Tenemos diferenciadas las guardas para cada caso y también contamos con una cabina de desinfección en el ingreso con amonio cuaternario Hace menos de una semana se han restablecido en el Tagarelli todos los consultorios externos del hospital, obviamente con las medidas de seguridad correspondientes, y las cirugías se reanudan el próximo lunes», comenzó diciendo Silvina Córdoba, directora del Hospital Victorino Tagarelli, en el programa AMM de Canal 8.

La médica señaló también la necesidad de no descuidar la atención de otras patologías crónicas que deben seguir su tratamiento normal y no deben ser descuidadas por los pacientes. «Tenemos que tener en cuenta que hay enfermedades crónicas no transmisibles , como la hipertensión arterial, la diabetes, las insuficiencias renales crónicas, que son enfermedades que no tienen que ser descuidadas y tienen que tener sus controles porque realmente son graves, incluso más que el propio coronavirus. También pasa con los niños, que muchos necesitan controles diarios por alguna patología en particular, sobre todo los menores de un año. Ellos tienen que hacerse controles de crecimiento y desarrollo», apuntó la funcionaria.

En cuanto a las enfermedades típicas de la época invernal, Córdoba sostuvo: » Con respecto a las bajas temperaturas, si comparamos con años anteriores, hemos tenido una baja importante en la cantidad de atenciones. Todo lo que es patología respiratoria, como es la bronquiolitis, neumonía, crisis asmática, ha disminuido en forma considerable. en cuanto a consultas y atención. Del año pasado hasta ahora la baja es del 60%. Creo que es por todas las medidas de aislamiento que se han tomado, como el lavado constante de manos, el no ir a la escuela en el caso de los niños, el no compartir espacios con mucha gente, Sin dudas, todo eso nos ha ayudado a que el número de afecciones respiratorias haya bajado, tanto en niños como en adultos».